Lady Di’s brute Ford Escort RS Turbo te koop

Ford UK bouwde voor Lady Di een op maat gemaakte zwarte RS Turbo. Dit is die auto.

Je komt niet zo snel op een RS Turbo als je aan de Engelse Royals denkt. Eerder wat Range Rovers of oude klassieke auto’s uit vervlogen tijden. Prinses Diana deed alles anders, dus deze auto paste haar goed. De Ford Escort RS Turbo is al een gave bak, maar deze gaat nog een stapje verder.

Lady Di’s Ford Escort RS Turbo

Terwijl de rest van de Royals in zwaar gepantserde voertuigen werden vervoerd, scheurde zij in allerlei ‘normale’ dingen. Variërend van Audi 80 Cabriolets tot een Ford Escort Ghia. Voor een korte periode reed ze in een Ford Escort RS Turbo. En wat een beauty she is.

De beveiliging was niet zo gecharmeerd van al haar uitspattingen. De Royal Protection Group was niet zo blij dat de vrouw van de volgende in de rij voor de troon rondreed in een felrode Escort Cabrio met weinig tot geen privacy of bescherming. Vermoedelijk in de stemming voor iets met een beetje meer pit, vroeg Diana om een ​​Escort RS Turbo Series 1 als vervanging. Ford ging natuurlijk snel aan de slag. Besloten werd dat het allemaal wat onopvallender moest. Daarom werd er voor zwart gekozen, waardoor het de enige Serie 1 is die in de kleur wordt geproduceerd.

Geschiedenis

Na 6.800 mijl gereden te hebben tussen 1985 en 1988, werd de unieke RS Turbo teruggestuurd naar Ford. Hierna werd hij gekocht door de Government Sales-afdeling van het bedrijf, Geoff King, voor zijn vrouw. Hierna is de auto verkocht aan Kiss FM, waar het in 1993 werd weggeven bij een wedstrijd. Ja, we maken geen grapje.

Maar nu wordt de RS Turbo die ooit eigendom was van prinses Diana, geveild – 37 jaar nadat ze de sleutels had opgehaald. De RS Turbo heeft slechts 24.961 mijl afgelegd. Op de afbeeldingen ziet de auto er nog strak uit. De enige verandering die we kunnen vinden, is dat de kentekenplaat is verwisseld nadat Diana de auto teruggaf. Dit natuurlijk zodat mensen niet zouden weten dat deze ooit eigendom was van een prinses. Er komt aardig wat papierwerk bij, inclusief documentatie van de RS-eigenaarsclub en krantenknipsels. Je krijgt zelfs glanzende foto’s van Lady Di die de auto gebruikt om te bewijzen dat je niet zomaar een gewone RS Turbo hebt overgespoten.

27 augustus wordt de auto geveild. Dit zal zonder voorbehoud plaatsvinden, maar de verwachting is dat de biedingen snel en hoog zullen zijn.

Bron: Pistonheads