De Yaris Cross is nu een echte stuurmansauto

Gazoo Racing heeft zich met de Yaris Cross bemoeid. Daarom is er nu de Yaris Cross GR Sport.

Toyota profileert zich de laatste jaren nadrukkelijk als sportief merk. Dat lukt ook best aardig met auto’s als de nieuwe Supra, de GR 86, de GR Yaris en de GR Corolla. Dit zijn stuk voor stuk serieus leuke auto’s.

Het zijn ook stuk voor stuk serieus dure auto’s, maar gelukkig kun je als gewone man ook een GR-badge op je auto krijgen. Toyota heeft tegenwoordig namelijk de ‘GR Sport’-uitvoeringen. De gewone Yaris GR Sport kenden we al, maar Toyota introduceert nu ook een Yaris Cross GR Sport.

In principe gaat het gewoon om een leuk aangeklede versie van een niet-sportieve auto. Net als R-line bij Volkswagen, ST-line bij Ford, R. S. Line bij Renault en ga zo maar door. Toch gaat Toyota nog een stapje verder dan dat.

De Japanners hebben Gazoo Racing namelijk de ophanging aan laten scherpen. Daardoor zou een Yaris Cross GR Sport toch een stukje beter moeten rijden dan een normale Yaris Cross.

Verder is het inderdaad een kwestie van een sportieve aankleding. Je krijgt dus 18 inch velgen, een diffuser en de nodige GR-badges. Het interieur is opgeleukt met wat rode stiksels en accenten in gunmetal. En niet te vergeten: nog meer GR-badges.

De GR Sport-uitvoering kun je alleen krijgen als je voor de Hybrid gaat, die er verder geen pk’s bijkrijgt. Je moet het doen met 116 pk en that’s it. Dat staat een sportieve rijbeleving dus een beetje in de weg. Je kunt heel zuinig rijden, dat dan weer wel.