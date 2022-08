Eigenaar van een Tesla test geïmplanteerde sleutelchip

Nooit meer een sleutel gebruiken en gewoon lekker je Tesla openen met een sleutelchip in je hand. Voer voor discussie..

Sleutels hebben één groot nadeel: je kan ze kwijtraken. Of erger nog, ze kunnen gestolen worden. Een eigenaar van een Tesla doet mee aan een testprogramma en kan op een andere manier zijn auto openen. Dit doet hij met een chip die in zijn hand zit.

Tesla openen met sleutelchip

Er zijn bètatesters die deze nieuwe functie uit kunnen testen. Niet iedereen mag dit zomaar doen, hij heeft namelijk ongeveer 380,- euro moeten betalen om überhaupt mee te mogen doen. Het is Brandon Dalaly het geld waard, want hij houdt van technologie. Daarom heeft hij dan ook een Tesla voor de deur staan. Nu hij met de test mee mag doen, kan hij met zijn Near Field Communication (NFC) implantaat zijn auto openmaken en starten.

Dalaly deelt zijn ervaringen op Twitter. Hij zegt dat de chip zoveel meer is dan alleen een vervanging van de sleutel. Het is perfect voor hem, onder andere omdat het Bluetooth-energiebeheer van zijn telefoon zoveel batterij verbruikt dat zijn telefoonsleutel maar de helft van de tijd werkt. Dit probleem heeft hij niet met de chip. Het werkt namelijk hetzelfde als een tap-to-pay creditcard, dat zie je in het onderstaande filmpje.

Twee chips

Dalaly heeft niet één, maar twee chips laten implanteren. Eentje is er voor het openen van de auto. Wat ook handig is, is dat het niet permanent gebonden is aan een specifieke auto. Dit kan in de toekomst bijgewerkt worden, zodat je meerdere Tesla’s met dezelfde chip kan openen.

De beste man is niet bang voor naalden, want volgens hem ‘was het hele idee dat ik mijn huissleutel in mijn linkerhand en mijn autosleutel in mijn rechterhand zou hebben’. De chips zijn nog niet goedgekeurd, als dit wel het geval is kan hij tevens creditcardtransacties doen met zijn hand.

Dat is nog toekomstmuziek, wat wel werkt is de autosleutel. Als we kijken naar het filmpje komt het wel een beetje knullig over. Dit komt mede doordat er een zwelling in zijn hand zat, waardoor het ontgrendelen moeizamer ging. Wat denk jij? Is dit de toekomst en loop jij binnenkort ook met een chip in je hand, of gruwel je van dit soort technologie?