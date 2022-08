Aston Martin DB5 van Sean Connery levert flink bedrag op

Een auto met een verhaal. De Aston Martin DB5 van Sean Connery!

Jaren geleden werd er nog gespeculeerd of de autobubbel zou gaan barsten. Prijzen voor bijzondere en klassieke auto’s gingen door het dak. De bubbel is echter alleen maar groter geworden. Zeker in combinatie met een bijzonder verhaal of een beroemde eigenaar kan een auto veel geld waard zijn.

En dat brengt ons bij de Aston Martin DB5 van Sean Connery. De beroemde James Bond-acteur overleed in 2020. Het wagenpark van Sir Sean Connery bestond onder meer uit deze DB5, die hij tot zijn dood in het bezit had.

De familie heeft besloten de auto te veilen, waarvan een groot deel van de opbrengst naar het goede doel is gegaan. Een fonds dat de familie zelf in beheer heeft overigens, namelijk het Sean Connery Philanthropy Fund.

Via Broad Arrow Auctions werd de klassieke en iconische Aston Martin van de hand gedaan. Er bleek grote interesse in het voertuig. Het hoogste bod kwam uit op 2,42 miljoen dollar. Voor dit bedrag is de auto ook geveild.

De Aston Martin DB5 is mede dankzij de James Bond films wereldberoemd geworden. Deze klassieke Brit verscheen in acht James Bond films. De DB5 verscheen voor het eerst in Goldfinger in 1964. Hoe tof is het dan dat Sean Connery zelf ook een Aston Martin DB5 had.

Connery was bevriend met oud Formule 1-coureur Sir Jackie Stewart. Onderdeel van de verkoop van de DB5 is een ritje met Jackie Stewart achter het stuur. Een mooie bonus naast de auto zelf natuurlijk.