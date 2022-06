Ex-medewerkers klagen Tesla aan

Twee recent ontslagen medewerkers van Tesla hebben hun ex-werkgever aangeklaagd vanwege hun ontslag. Elon Musk had ze niet mogen ontslaan.

Volgens de twee gekrenkte medewerkers was hun ontslag onderdeel van een massaontslag van zeker 500 medewerkers in de fabriek in Sparks, Nevada. Dat had nooit gemogen, want onwettig in de staat Nevada. Een reorganisatie moet van te voren aangekondigd worden en dat is hier niet gebeurd. John Lynch en Daxton Hartsfield eisen in elk geval hun salaris voor de opzegtermijn van 60 dagen op.

Tesla aanklagen

De twee ex-werknemers die Tesla aanklagen hebben een groter plan. Ze hopen met hun in Texas aangespannen rechtszaak de weg vrij te maken voor een collectieve rechtsgang. Alle in mei en juni ontslagen Tesla werknemers mogen zich aansluiten.

Persbureau Reuters heeft de aanklacht ingezien. De werknemers klagen dat Tesla simpelweg van de ene op de andere dag heeft laten weten dat ze per direct konden vertrekken. De autobouwer zelf heeft nog niet gereageerd op de aanklacht. Ook wil het niet zeggen hoeveel werknemers de afgelopen maanden is ontslagen.

Musk heeft schijt aan de wet

De advocaat van het tweetal laat aan Reuters weten dat het schaamteloos is dat Tesla de arbeidswet aan zijn laars lapt. Sommige werknemers hebben slechts één week vakantie aangeboden gekregen. Dat volstaat niet als ontslagvergoeding.

Elon Musk heeft al een tijdje een superslecht gevoel over de economie en wil daarom het personeelsbestand van Tesla met zo’n 10 procent inkrimpen. Kennelijk zijn ze hier inmiddels mee begonnen.