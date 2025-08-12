Icoon die elektrificatie begon verdwijnt uit Nederlandse gamma!

Crossovers en SUV’s nekken de oer-hybride.
Het doek gaat vallen voor de Toyota Prius in Nederland. Wie dat pak hem beet vijftien jaar geleden had geschreven, zou vierkant zijn uitgelachen. Nu lijkt het toch echt de harde realiteit te zijn. Het gaat al langere tijd niet goed met de hybride voorloper, maar nu lijkt Toyota daar ook naar te handelen.
De vriendelijke collega’s van Autoweek weten te melden dat de Nederlandse importeur gaat stoppen met het leveren van de Prius. In augustus zou je nog een nieuwe Prius kunnen bestellen, maar vanaf september moet je het doen met een voorraadmodel. Of met een hybride uit het buitenland, want buiten Nederland blijft de Toyota Prius (voorlopig?) wel leverbaar.
De reden achter het vertrek van de Prius in Nederland kun je wel raden: ons verlangen naar een hoge zit. Toyota heeft er een boel in de showroom staan die potentiële Prius-klanten lokken naar auto’s als de bZ4X en C-HR. Daarnaast ziet de importeur dat steeds meer zakelijke klanten de Corolla Touring verkiezen boven de oer-hybride.
De Prius in Nederland
Al in 1997 ging de eerste hybride Prius in serieproductie. Als innovatieve hybride stelde het elektrische component niet veel meer voor dan een motortje dat hielp bij het wegrijden, maar toch: de Prius was een van de eerste hybrides. Er zouden hoogtijdagen volgen, met name door de derde generatie en zijn herkenbare achterkant.
Na de komst van die nieuwe generatie schieten de Nederlandse verkopen door het dak. Tussen 2009 en 2015 zijn er ruim 31.000 van verkocht. Dat komt mede door de introductie van de eerste plug-in hybride Prius in 2011. De hype neemt al wat af bij de vierde generatie. Ook de nieuwe vijfde generatie weet het tij niet te keren.
In het debuutjaar van de nieuwste (en zonder twijfel mooiste) Prius verkoopt Toyota er 150 exemplaren van. Ook dit jaar komt de Prius nog niet van de grond en dus is het tijd voor een pensioen. Hoewel er in Nederland niet veel verkocht zijn, gaan we de nieuwe Prius missen.
Reacties
RiKe zegt
Vergeet ook niet dat ze jarenlang echt spuuglelijk waren
Robert zegt
Vergeet ook niet dat ze jarenlang als leasewagen spotgoedkoop te rijden waren.
Alleen om die reden wist Toyota er zo veel van te verkopen. Samen met de Honda Hybrid (destijds nr.2 in de verkoopstatistieken – anno 2025 vrijwel volledig uit het straatbeeld verdwenen) konden ze tussen de genoemde jaartallen van 2009 en 2015 de leasemarkt bijna met z’n tweeën verdelen. Pas met de komst van de Outlander PHEV werd de concurrentie ook wakker geschud.
Motomoto zegt
Zet er s.v.p. de juiste foto bij. De hoofdfoto laat niet het huidige model zien.
Aalbert zegt
Dit is het vorige model, nieuwe ziet er veel fraaier uit….. . Nog steeds een enorm succes in Japan en Usa, niet aan te slepen. Ben zelf erg benieuwd naar de nieuwe CHr+ dat lijkt wel een heel aantrekkelijk alternatief te worden.
larsdbs9 zegt
Toyota organiseert een Touch & Feel EV event komend weekend (16e & 17e) in Teuge en volgend weekend (23e & 24e) in Baarn. Daar zal een pre-productie model/mock-up van de C-HR+ staan, mocht je interesse in het model zo ver reiken ;) wees welkom!
rwdftw zegt
Het zat er al een tijd aan te komen. De hybride is populair onder de leasers en Toyota heeft keuze te over. Als je dan moet kiezen tussen de CH-R, de Corolla of de Prius dan kiest men voor de 1e 2 want meer ruimte of SUV-achtig.
Het resultaat is dat de nieuwe Prius een zeldzaamheid is op de Nederlandse wegen.
Mike zegt
En dat laatste model is juist het eerste model van de prius die er wel mooi uit ziet
McShineBXL zegt
Het huidige model is schitterend, maar veel te duur
kniesoor zegt
Moet bekennen, dat ik geen vergelijkend warenonderzoek gedaan heb, maar meen dat laatste (te duur) ook begrepen te hebben. Wel jammer, het is in z’n soort best een knappe kar.
Johanneke zegt
Lekker man, slechtere auto’s verkopen beter. Wat is de mensheid achterlijk eh.