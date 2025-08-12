Icoon die elektrificatie begon verdwijnt uit Nederlandse gamma!

Crossovers en SUV’s nekken de oer-hybride.

Het doek gaat vallen voor de Toyota Prius in Nederland. Wie dat pak hem beet vijftien jaar geleden had geschreven, zou vierkant zijn uitgelachen. Nu lijkt het toch echt de harde realiteit te zijn. Het gaat al langere tijd niet goed met de hybride voorloper, maar nu lijkt Toyota daar ook naar te handelen.

De vriendelijke collega’s van Autoweek weten te melden dat de Nederlandse importeur gaat stoppen met het leveren van de Prius. In augustus zou je nog een nieuwe Prius kunnen bestellen, maar vanaf september moet je het doen met een voorraadmodel. Of met een hybride uit het buitenland, want buiten Nederland blijft de Toyota Prius (voorlopig?) wel leverbaar.

De reden achter het vertrek van de Prius in Nederland kun je wel raden: ons verlangen naar een hoge zit. Toyota heeft er een boel in de showroom staan die potentiële Prius-klanten lokken naar auto’s als de bZ4X en C-HR. Daarnaast ziet de importeur dat steeds meer zakelijke klanten de Corolla Touring verkiezen boven de oer-hybride.

De Prius in Nederland

Al in 1997 ging de eerste hybride Prius in serieproductie. Als innovatieve hybride stelde het elektrische component niet veel meer voor dan een motortje dat hielp bij het wegrijden, maar toch: de Prius was een van de eerste hybrides. Er zouden hoogtijdagen volgen, met name door de derde generatie en zijn herkenbare achterkant.

Na de komst van die nieuwe generatie schieten de Nederlandse verkopen door het dak. Tussen 2009 en 2015 zijn er ruim 31.000 van verkocht. Dat komt mede door de introductie van de eerste plug-in hybride Prius in 2011. De hype neemt al wat af bij de vierde generatie. Ook de nieuwe vijfde generatie weet het tij niet te keren.

In het debuutjaar van de nieuwste (en zonder twijfel mooiste) Prius verkoopt Toyota er 150 exemplaren van. Ook dit jaar komt de Prius nog niet van de grond en dus is het tijd voor een pensioen. Hoewel er in Nederland niet veel verkocht zijn, gaan we de nieuwe Prius missen.