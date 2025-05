Toyota onthult volgende week extreem belangrijk nieuw model

Toyota heeft volgende week groot nieuws.

We konden vorige week kennis maken met de vernieuwde Toyota Corolla Cross. Die had weliswaar een flinke facelift gekregen, maar heel spannend nieuws was het niet. Volgende komt er echter een grotere onthulling van Toyota. Dan onthullen ze een volledig nieuw model.

Toyota verklapt nog niet wélk model, maar dat kunnen we wel raden. Het gaat waarschijnlijk om de nieuwe RAV4. De teaserplaatje tonen een robuuste SUV-achtige en de huidige RAV4 loopt alweer zeven jaar mee. Geen gek moment voor een opvolger dus.

Dit wordt een hele belangrijke onthulling voor Toyota, want de RAV4 is een gigantisch succes. De Corolla blijft de allergrootste bestseller, maar de RAV4 is het op één na best verkochte model van Toyota. Sterker nog: de RAV4 is de op één na best verkochte auto ter wereld. Niet slecht voor een auto die bijna zeven jaar oud is. De RAV4 is ook al een aantal keer de wereldwijde nummer één geweest.

In Nederland staat de RAV4 momenteel niet eens in de top 5 bestverkochte Toyota’s, maar een nieuwe generatie zou de verkopen weer een boost kunnen geven. Met zijn hybride aandrijflijnen is het zeker geen irrelevant model in Nederland.

Wat het exterieur aangaat worden we niet veel wijzer van de teaserplaatjes, maar we krijgen al wel een aardige blik op het interieur. Toyota heeft hier duidelijk voor een robuuste vormgeving gekozen. Net als bij de huidige RAV4 is het infotainmentscherm pontificaal midden op het dashboard geplaatst. Het instrumentarium is nu ook een rechthoekig scherm.

Toyota laat verder nog niks los over aandrijflijnen of wat dan ook. Hoogstwaarschijnlijk komt er weer een hybride en een plug-in hybride versie. Dat krijgen we volgende week allemaal te horen. Om precies te zijn volgende week woensdag, als de officiële onthulling plaatsvindt.