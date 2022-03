Eerste beeld nieuwe Wiesmann stelt ons gerust

Wiesmann komt terug met wat ze ‘Project Thunderball’ noemen. Het eerste gedeelde beeld wat daarbij hoort, vinden wij fijn.

Soms is iets erg leuk, maar kan je niet helemaal beschrijven waarom. Ondergetekende heeft dat met Wiesmann. Een merk dat altijd een gunfactor heeft gehad, terwijl het op papier ‘niet mijn kopje thee’ is. Een retro sportauto? Daar hebben we er genoeg van. Een beter uitziend interieur vergeleken met rivalen? Ja, maar echt mooi is het van binnen vaak niet. Gebruik van BMW motoren? Nee, ook niet perse wat het ‘m doet. De combinatie van dat alles? Toch best een coole auto.

Wiesmann

Wiesmann verliet ons in 2013 na een korte carrière. Het recept was een coupé of roadster met een retro-achtige koets. De techniek, onder meer de motoren, kwamen meestal bij BMW vandaan. Ook niet de minste motoren, trouwens: de GT MF5 had zelfs de motor van de BMW M5, de S85 V10, voorin liggen! Overigens verliet het merk ons zonder iets te zeggen. Geen faillietverklaringen, al kun je je voorstellen dat het geen volumemerk is.

Project Thunderball

En wat was daar ineens afgelopen jaar? De aankondiging dat Wiesmann terugkeert! Onder de noemer ‘Project Thunderball’ gaat Wiesmann in de nabije toekomst nieuwe auto’s bouwen. Moeilijk: aan de ene kant wil je vernieuwing, maar aan de andere kant was die klassiek getekende koets nou juist precies waar de lol hem in zat. Eigenlijk wil je dus dat design met nieuwere techniek. Wiesmann deelt nu een nog aardig gecamoufleerde auto, maar wij zien genoeg om te weten dat het merk precies doet wat ze moeten doen.

We zien namelijk een Wiesmann cabrio en laten we wel wezen: hij lijkt erg op zijn voorganger. Wat natuurlijk prima is: uniek, modern genoeg om met kleine wijzigingen nogmaals ten tonele te treden en herkenbaar. We zien twee flinke remschijven achter de velgen zitten, dus qua (stop)kracht is er flink gewerkt. Wij verwachten dan eigenlijk dat Wiesmann Project Thunderball moderne techniek, al dan niet geleend van BMW, in dezelfde, herkenbare koets stopt. Win/win, toch?

Naast wat geneuzel over hoe trots het team is dat ze weer terug zijn, heeft Wiesmann verder nog niet zo veel te melden over Project Thunderball. Nog even afwachten dus.