Nieuwe F1 auto van McLaren is nu officieel hier

Dit is de bolide waarmee Lando Norris en Daniel Ricciardo in het Formule 1 seizoen van 2022 hun uiterste best gaan doen voor McLaren. De McLaren MCL36 is hier!

De onthullingen van de nieuwe Formule 1 auto’s voor 2022 zijn een beetje dubbelzinnig. Aan de ene kant zijn de regels compleet op de schop gegaan en zijn de auto’s dit jaar compleet anders. Maar dat kennen we nou wel van de testauto en de onthullingen van Haas, Red Bull en Aston Martin. Vooral uniek wordt de livery van elk team.

Livery

Maar hoe uniek is dat? Voor zowel Haas als Red Bull als Aston Martin geldt dat daar vrijwel niks verandert. Geef een fotosoepper te opdracht om de McLaren livery van 2021 op het ontwerp van 2022 te plakken en voilà, de nieuwe McLaren MCL36. In de realiteit ligt het gelukkig toch iets anders.

McLaren MCL36

Want McLaren heeft hun Formule 1 livery toch iets herzien en goed nieuws: de kleuren lijken iets meer op die van Gulf. Daar heeft het overigens niks mee te maken, maar dat McLaren de kleuren van Gulf alsnog als heilig ziet bleek tijdens de GP van Monaco in 2021. Nu is een lichtere tint blauw in combinatie met het McLaren-oranje weer terug. Ook zit er meer dan voorheen wat meer zwart door de livery heen. Sponsoren zijn grotendeels hetzelfde, met een wat prominentere plek voor de grootste sponsor Velo. Logischerwijs heet de auto overigens McLaren MCL36, de opvolger van de McLaren MCL35(M) van voorgaande jaren.

Zoals bekend worden de twee exemplaren van de McLaren MCL36 in de Formule 1 bestuurd door Lando Norris en Daniel Ricciardo. Norris is al tot en met 2025 bevestigd bij de renstal en de jonge Brit heeft dan ook een prima jaar achter de rug. Bij Ricciardo ging het iets stroever in het begin, maar hij mocht wel de overwinning van McLaren op Monza in 2021 op zijn naam schrijven. Daar werd Norris overigens tweede. McLaren werd vierde in het constructeurskampioenschap, kijken of ze dit jaar wederom een vuist kunnen maken tegen Ferrari. Of misschien zelfs de top?