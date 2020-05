Einde van BMW V12 is dan eindelijk in zicht

Het einde van de BMW V12 kan niet als een verrassing komen.

De meest prestigieuze auto uit de BMW-lineup lijkt zijn langste tijd achter de rug te hebben gehad. We hebben het over de auto waar we allemaal respect voor hebben, maar eigenlijk nooit kopen. We hebben het natuurlijk over de 7 Serie met twaalfcilinder.

Twaalfcilinder

Om in een twaalfcilinder 7 Serie te kunnen rijden moet je extreem rijk zijn. In principe kost het 3 keer zoveel als een gewone topklasser rijden. Ten eerste heb je de aanschafprijs. Die is bizar hoog. Dan heb je de kosten om het rijdend te houden: dat is aanzienlijk hoger dan een achtcilinder benzine of zescilinder diesel. Mede daardoor krijg je de kers in de appelmoes, in de vorm van excessieve afschrijving.

Eco-isme

Tel daarbij op dat de V12 moeilijk zuinig te krijgen is, wat ook in deze tijden van eco-isme een belangrijk onderdeel is. De 7 Serie met V12 wordt daarom ook maar mondjesmaat verkocht aan connaisseurs die enkel het beste van het beste wensen. Volgens het doorgaans uitstekend ingelichte Bimmer Today is BMW er nu wel klaar mee. De motor werd door BMW enkel gebruikt voor de 7 Serie.

Geen opvolger

Er komt dan hoogswaarschijnlijk geen opvolger. Bimmer Today spreekt van geen opvolger. Nu horen we al sinds 2000 bij elke introductie dat ‘deze generatie weleens de laatste V12 zou kunnen zijn’. Ook bij andere merken, overigens. In dit geval lijkt het dus daadwerkelijk het geval te zijn geweest.

Drama

Is het dan allemaal drama? Nou, nee, dat ook weer niet. Volgens Bimmer Today keert de V12 na de herfst niet meer terug, dus je kunt hem nu nog gewoon bestellen. De M760Li zal dan niet meer in Europa leverbaar zijn, maar nog wel op andere markten. Denk aan het Midden-Oosten, waar er veelal geeneens regels zijn omtrent uitstoot. Het feit dat er veel gefortuneerde klanten aanwezig zijn, helpt natuurlijk ook mee.

2023

Daarom blijft de M760Li ook tot 2023 in productie voor sommige exportmarkten. Dus het einde van de BMW V12 is nog niet helemaal definitief. In 2023 wordt de nieuwe generatie 7 Serie verwacht. Deze generatie zal een motor krijgen die nog stiller is dan de V12 en meer koppel levert bovendien. Jazeker: een volledig elektrische aandrijflijn. Mocht je nog willen genieten de komende tijd van twaalfcilinders van BMW, kun je overigens ook nog je hart ophalen bij Rolls-Royce. Die zullen voorlopig de motor blijven aanbieden.