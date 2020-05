Vijf scenario’s nu Vettel weg gaat bij Ferrari

We nemen vijf scenario’s door, aangezien Vettel een heuse stoelendans is begonnen.

Vanochtend kregen we ouderwets lekker nieuws binnen. Sebastian Vettel heeft te kennen gegeven niet meer verder te willen met Ferrari. Die conclusie had de Duitser getrokken uit het feit dat Ferrari zijn contract maar met één jaar wilde verlengen, terwijl Leclerc kon bijtekenen tot en met 2024.

Het is nu eenmaal inherent aan elke sport dat de jonkies het overnemen van de oudjes. Bij Ferrari kijkt men wel opvallend snel vooruit. Vettel is immers slechts 32 jaar oud en zou er in principe nog wel een paar jaar tegenaan kunnen. Maar het mocht niet zo zijn. Vettel zal na dit seizoen stoppen bij de Scuderia.

Dat betekent dat er een enorme stoelendans kan gaan volgen. Voor nu nemen we vijf scenario’s met je door die een mogelijkheid zijn

Scenario 1: Vettel gaat naar McLaren

Kans: 35%

De hardnekkigste geruchten zijn die van Vettel naar McLaren. Dat lijkt op het eerste punt heel erg onlogisch. De Duitser heeft geen verleden met McLaren en ondanks de potentie is het zeker niet het topteam van weleer. De reden is simpel: Andreas Seidl. Die werkte namelijk samen met de Heppenheimer in zijn tijd bij BMW Sauber. Seidl heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij interesse heeft in Vettel als de Scuderia hem afdankt.

Daaropvolgend kan Sainz naar Ferrari. De spanjaard is inmiddels behoorlijk ervaren. Het is een zeer stabiel presterende coureur die opvallend onopvallend zijn werk doet. Een uitstekende kompaan voor de iets grilligere Charles Leclerc. Ook heeft Sainz bewezen dat hij kan samenwerken met lastige teamgenoten. Aan de andere kant is hij nog niet gelauwerd genoeg voor Ferrari en kan hij met de krant Marca voor internationale vuurtjes zorgen.

Scenario 2: Vettel gaat naar Red Bull:

Kans: 30 %

Sebastian Vettel heeft zijn grootste successen beleeft bij Red Bull. Toegegeven, de auto was toen behoorlijk dominant, maar vier keer wereldkampioen wordt je niet zomaar. Red Bull was een gespreid bedje voor Vettel: er heerst relatieve rust onder regie van Horner en het team doet bijna altijd wel mee om de podia.

Dit zou betekenen dat er dan iemand weg moet bij Red Bull. Verstappen heeft al bijgetekend, dus Albon zal dan moeten wijken. De Britse Thai heeft slechts een half seizoen erop zitten. Ondanks dat het zeker een veelbelovend coureur is, is hij niet op het niveau van Leclerc of Verstappen. Of Vettel. Met Vettel heeft Red Bull een solide tweede coureur. Dan moet Vettel wel tweede viool willen spelen achter Verstappen. Oh, en genoegen nemen met minder salaris.

Scenario 3: Vettel gaat naar Mercedes

Kans: 20%

Zoals zo vaak, moeten we even afwachten hoe zo’n stoelendans uit gaat pakken. Al voor de aankondiging werd Vettel meerdere malen in verband gebracht met Mercedes. Ondanks dat het een gok is, schijnt Hamilton zijn zevende titel bij Ferrari te willen halen. Het zou een eenvoudige ruil zijn.

Formel 1 – Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Wintertestfahrten 2020. Barcelona. F1. Tests. Valtteri Bottas Formula One – Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Pre-Season Testing 2020. Barcelona. F1. Tests. Valtteri Bottas

Naar het schijnt is Mercedes ook wel in zijn nopjes met Vettel. Een wereldkampioen en bovenal een goede braverik én een Duitser. Ferrari zal Hamilton met open armen ontvangen, uiteraard.

Scenario 4: Vettel gaat naar Renault

Kans: 10%

Tsja. Renault is een F1-team en Vettel wil waarschijnlijk graag F1 rijden. Het is vrij logisch dat je als viervoudig wereldkampioen niet bij een achterhoede team terecht wil komen, zoals Damon Hill (Arrows) en Villeneuve (BAR Supertec) hebben gedaan. Renault is een fabrieksteam en met een stabiele coureur als Vettel en met name dankzij zijn ervaring kunnen er serieuze stappen gemaakt worden. Zeker met de grillige Ocon is het een uitkomst voor Renault.

De meest logische reden dat Vettel naar Renault zou gaan is dat er plaats is. Daniel Ricciardo heeft het wel gezien bij Renault en wil graag een keer wereldkampioen worden. Bij Renault lijkt dat nog niet op korte termijn te gaan gebeuren. Bij Ferrari is de kans veel groter. Voor Ferrari ook lekker: dan hebben ze alsnog een ervaren kracht naast Leclerc.

Scenario 5: Vettel gaat naar Aston Martin

Kans: 5%

De laatste mogelijkheid is dat Vettel al stiekem een megadeal met Lawrence Stroll heeft gedaan. Stroll Sr. is naast een petrolhead ook een kundig zakenman. Hij is eerlijk genoeg om te weten dat zijn zoon Lawrence niet op eigen kracht bij een topteam binnen gaat komen en op eigen kracht wereldkampioen wordt. Met een Vettel aan zijde heeft Lawrence een ervaren wereldkampioen aan boord die Aston Martin in elk geval verder naar de top kan helpen.

Dat zou dan alleen betekenen dat Sergio Perez sollicitatiebrieven de deur uit moet sturen. Dat zal op zich wel goed komen. Perez is erg interessant voor de mindere teams. Hij is stabiel, getalenteerd en neemt lekker wat Mexicaans sponsorgeld mee. Bij Haas of Williams zou hij waarschijnlijk zo in kunnen stappen.

Conclusie

Het mag duidelijk zijn: er is nog heel erg veel mogelijk. Het kan bijna niet anders dan dat Sebastian Vettel zijn zaakjes al voor elkaar heeft. Het is geen bon vivant als Lewis Hamilton of Andy Van der Meyde. Dus qua centjes zal hij het wel voor elkaar hebben. Gevoelsmatig moet het voornamelijk goed zitten. De enige directe ruil die logisch lijkt is met Mercedes, maar de kans is groter dat het een combinatie wordt van bovenstaande scenario’s en dat er weer een stoelendans zal plaatsvinden.

Ten slotte, laten wij nog even de Eminence Grise aan het woord, ons wakkere geweten in bange dagen, niemand minder dan jullie aller @wouter:

Ik vind het jammer. Weer een leuke en grappige coureur die op een zijspoor dreigt te komen. De nieuwe garde schuift iconen zoals Daniel Riccardio en Vettel de paddock af. Of ben ik nu te cynisch….

Maar wat zou het mooi zijn als Max in de Ferrari stapt. Had hij nou maar niet zo laatdunkend over de Italianen gedaan, dan had hij nog een kans gehad.

Waarvan akte. Dus wat denken jullie? Wat wordt het nieuwe scenario? Wie gaat Vettel opvolgen bij Ferrari en waar gaat Vettel naartoe? Laat het weten, in de comments!