OM gaat trajectcontrole A2 verder uitbreiden

De horror!

Het is altijd weer even opletten als je over onder andere de A2 en A4 gaat rijden: de trajectcontrole! Het staat allemaal keurig netjes aangegeven en met een app als Flitsmeister kun je eigenlijk geen boete incasseren voor te hard rijden op een rijgedeelte waar trajectcontrole is. Of je moet écht met andere dingen bezig zijn of een lompe rechtervoet hebben.

Er gaan echter dingen veranderen aan de trajectcontrole. In elk geval op de A2, zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend. Vanaf aanstaande maandag 16 december 2019 om 08:30 is het zo dat de trajectcontrole -aan beide kanten- uitgebreid gaat worden. Het gedeelte op de A2 tussen knooppunt Holendrecht en Maarssen is 15,4 kilometer lang. Aan die lengte zal niets veranderen. Wel hoe de trajectcontrole je snelheid meet.

Nu meet het systeem je snelheid op basis van drie secties. Dit aantal gaat het OM uitbreiden naar vijf. Volgens het OM komt het voor dat mensen in de tussenliggende gedeelten meer snelheid maken en weer gaan remmen bij het volgende meetpunt. Met vijf meetpunten pakt men dit rijgedrag aan. Van de meetpunten geeft het systeem je een boete op basis van de hoogst geregistreerde snelheid. Het is dus niet zo dat er een gemiddelde wordt genomen, wat men soms denkt.

Automobilisten die het gehele traject op de cruise controle rijden hoeven de rijstijl niet aan te passen. Bestuurders die tussen elk punt versnellen en weer remmen bij een meetpunt moeten wel gaan opletten. Met vijf in plaats van drie meetpunten ben je sneller de sjaak met zo’n strategie.

De trajectcontrole op de A2 tussen knooppunt Holendrecht en Maarssen loopt van hectometerpaal (hm) 39,8 tot hm 55,2 (Amsterdam-Utrecht). Van Utrecht naar Amsterdam is dat van hm 54,9 tot 39,7.

Fotocredit: @larswiel via Autojunk