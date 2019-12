Dit is de Lumma-catalogus voor de Mercedes G-Klasse

Voor wie zijn zeecontainer nog niet opzichtig genoeg vond.

In plaats van hier hetzelfde verhaaltje ophangen over dat een bepaalde soort auto’s voor balsporters vaak bij bedrijven als Lumma langskomen, vallen we gewoon met de deur in huis. Dit is de Lumma CLR G770. Het is niet voor het eerst dat de G-Klasse W463A (rijtest) onder handen genomen werd. Dat heeft de Duitse tuner al gedaan, een keer met een subtiele look en een keer met precies het tegenovergestelde. Stel nou dat je al een rooitje of 180 hebt stukgeslagen op de G-Klasse, maar de standaard zeecontainer-look nog niet bijzonder genoeg vindt. Dan kun je op een hoop plekken terecht, maar bij deze ook bij Lumma.

De nieuwe CLR G770 heeft wel wat opsmuk, maar niet zo erg als hun eerdere extreme versie. Het leukste is misschien wel hoe de tuner het heeft over ‘aerodynamic parts‘. Een G-Klasse op die manier verbeteren is hetzelfde als een Big Tasty met een salade: ja, je eet salade, maar je bent niet ineens gezond bezig. Een G-Klasse gestroomlijnder maken lijkt dan ook tevergeefse moeite. Lumma probeert het door een grotere motorkap van koolstofvezel te monteren, samen met een achterspoiler en een nieuw dak met LED-verlichting ingebouwd. Ook levert de auto door zijn optische veranderingen meer lucht af naar de motor.

Is de motor dan zo extreem aangepakt dat er extra koeling nodig is? Aangezien het gaat om een uitbreiding van de catalogus, mogen we verwachten dat de motorische veranderingen hetzelfde bleven. Helaas staat de 770 in G770 niet voor het aantal pk in dat geval, de Lumma G63 komt uit op 650 pk en 950 Nm. Wel kan alles toegevoegd worden op de widebody van de heftigste Lumma en ook de nieuwe uitlaat-eindstukken met zes pijpen zijn beschikbaar voor deze versie. Ook nieuw voor de G770 zijn de nieuwe 23 inch velgen, die in het zilver of zwart besteld kunnen worden. Ten slotte kun je ook nog kiezen voor spiegels en deurgrepen van koolstofvezel en wordt de welbekende Mercedes-ster vervangen door een iets minder bekend Lumma-logo.

Aangezien Lumma lekker boert met haar setjes, kun je de Duitse tuner moeilijk beschuldigen van wansmaak. Toch is het een gevalletje ‘het moet je ding zijn’. Zelfs al houden ze het nog redelijk subtiel voor deze versie van de G-Klasse.