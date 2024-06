Deze G-Klasse heeft suicide doors én een verlengde wielbasis

Wil je een Rolls-Royce, maar dan in de vorm van een G-Klasse? Zoek niet verder!

Een fout getunede G-Klasse, daar kijken we niet meer van op. Daar worden we namelijk mee doodgegooid. We behandelen vandaag echter een G-Klasse die wel degelijk bijzonder is. Hier is namelijk de zaag in gezet.

Je had het waarschijnlijk al door, maar we kijken hier naar de creatie van Mansory. Voor Mansory-begrippen is deze auto uiterst smaakvol. Oké, de gouden putdeksels zijn misschien een beetje over the top, maar de combinatie van het gouden exterieur en het beige interieur heeft wel wat. Het oogt in ieder geval een stuk beter dan geel met paars.

Het is echter niet de kleurencombinatie die deze auto bijzonder maakt, maar de lengte. Mansory heeft namelijk de zaag in een G-Klasse gezet, om de wielbasis te verlengen. Waar de Defender 130 extra lengte áchter de wielen heeft, heeft deze G-Klasse 20 centimeter extra tússen de wielen.

Aan beenruimte heb je dus geen gebrek in deze Geländewagen. Des te meer omdat de stoelen van de tweede zitrij zo’n beetje op de plek zitten waar normaal de kofferbak zit. De stoelen zelf zijn ook niet standaard: dit zijn überluxe captain seats.

Om het Rolls-Royce-gevoel compleet te maken is de auto ook voorzien van suicide doors. Dat is dan weer niet uniek, want dit hebben we al eerder gezien op Mansory G-Klasses. En ook bij tuner Hofele kun je terecht voor een G-Klasse met deuren die naar de verkeerde kêênt opengaan.

Om te compenseren voor het extra gewicht heeft Mansory de G63 ook nog even voorzien van 900 pk en 1.200 Nm aan koppel. Je kunt dus stevig in je captain seat gedrukt worden als je chauffeur in 3,3 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert. De topsnelheid is nog wel gewoon begrensd op 250 km/u.

Vooralsnog gaat het om een one-off, want op de middenconsole staat ‘one of one’. Maar als jij met een zak geld naar Mansory gaat zullen ze ongetwijfeld nog wel een verlengde G-Klasse voor je willen bouwen. En die bestel je dan in een unieke kleurstelling, zodat ook jij een one-off hebt.