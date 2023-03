Eindelijk: een aangepaste Urus die wél gaaf is

Het interieur is een beetje over-the-top, maar de velgen en het kleurenschema staan de Urus verrassend goed.

Aangepaste Lamborghini Urussen zijn er genoeg. De een is nog extravaganter (lees: lelijker) dan de ander. Dat is ook bittere noodzaak voor sommigen, want met een standaard Lamborghini Urus val je niet meer op in de betere winkelstraat. En dat is wel de reden dat je een Urus koopt in plaats van een Audi Q8.

De overdreven bodykits voor de Urus kennen we inmiddels wel, maar Carlex Design heeft voor een iets andere aanpak gekozen. Zoals gewoonlijk hebben zij zich vooral op de binnenkant gefocust, maar ook de buitenkant heeft een make-over gekregen.

Carlex heeft de Urus eigenlijk alleen andere velgen en een two-tone kleurenschema gegeven, maar de auto krijgt toch een hele andere uitstraling. De Urus is uitgevoerd in wit met Racing Green. Deze bijzondere lak heeft een soort geborsteld staal-effect, wat met de hand is aangebracht. Een fraai set velgen maakt het plaatje compleet.

Het meest bijzondere aspect van deze Lamborghini Urus is niet de buitenkant, maar de binnenkant. Dat blijft namelijk de specialiteit van Carlex Design. Ze hebben het groen-witte kleurenschema ook doorgetrokken in het interieur, wat volledig opnieuw bekleed is.

De buitenkant kan er nog wel mee door, maar de binnenkant is toch een beetje teveel van het goede. Zelfs voor Lamborghini-begrippen is het wel een hele drukke bedoening. Desalniettemin zal het allemaal heel mooi afgewerkt zijn, Carlex kennende.

Mocht een groen met wit interieur niet je ding zijn, dan is iets anders natuurlijk ook mogelijk. We hebben in het verleden bijvoorbeeld hele fraaie bruine interieurs gezien van Carlex. Onze tip: doe dat lekker. Staat mooi bij groen.