Hamilton: Red Bull is sneller dan Mercedes ooit geweest is

Mercedes was dominant, maar Red Bull is pas écht dominant. Aldus Lewis Hamilton.

De vraag is voor de rest van het seizoen niet meer óf er een Red Bull gaat winnen, maar wélke Red Bull. Als Max Verstappen uitvalt of een gridstraf heeft, dan is er altijd nog Pérez om met ruime voorsprong op de rest van het veld te winnen. Het is duidelijk: Red Bull is oppermachtig.

Ook Lewis Hamilton moet met lede ogen toezien hoe de Red Bulls alle andere teams het nakijken geeft. Haters zeggen ‘dan weet hij ook eens hoe het voelt om niet in een dominante auto te zitten’, maar zo flauw zijn wij natuurlijk niet.

Lewis Hamilton is in ieder geval enorm onder de indruk van Red Bull. Hij zegt namelijk: “Ik heb nog nooit een auto gezien die zo snel is. Wij waren snel, maar niet zó snel. Het is de snelste auto die ik heb gezien, zeker in vergelijking met de rest.”

Lewis impliceert hiermee wel dat zijn eigen prestaties eigenlijk iets knapper waren, omdat de auto minder dominant was. Of leggen we het nu te negatief uit en is hij gewoon complimenteus richting Red Bull?

Hamilton had overigens nog meer te zeggen over de Red Bull-dominantie: “Iedereen wil graag een spannende strijd, maar het is wat het is. Het is niet mijn probleem en niet mijn fout.” Hiermee laat hij dus doorschemeren dat hij niet van dominante teams houdt. Tenzij het zijn eigen team is uiteraard.

Lewis Hamilton eindigde gisteren uiteindelijk als vijfde, achter Russell. Van dat laatste kan hij natuurlijk moeilijk Red Bull de schuld geven. Waar lag het dan aan? Dat kwam door de afstelling van de auto, die in zijn nadeel uitviel, aldus Hamilton.

George Russell had daarentegen wél de juiste afstelling. “Als ik de set-up had gehad die George had, zou ik in een betere positie zijn geweest,” zo verklaart Hamilton. Het zat dus allemaal niet mee voor Sir Lewis dit weekend.

