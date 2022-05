Durf jij DIT interieur in een 812 GTS te monteren?

Waarom zou je het interieur in een 812 GTS niet goed genoeg vinden?

Het mooie van aftermarket bedrijven is dat ze een auto beter kunnen maken dan dat de fabriek dat doet. Zo’n autofabrikant is uiteindelijk ook maar een bedrijf dat winst wil maken. Dus ja, ook daar besparen ze op onderdelen, materialen en aankleding. Dat strakke kippenleer dat je bij Duitse premium-merken als optie moet aanvinken, zul je niet snel in een Italiaans supercar aantreffen.

Wat dat betreft waren we ook verrast dat de firma Carlex een nieuw interieur monteerde in een 812 GTS. Je weet wel, een van de gaafste Italiaanse supercars van het moment. Om even een indruk te geven, dit is het standaard interieur van een 812 GTS:

Dit is het standaard interieur voor de 812 GTS. Mooi, hè?

Carlex interieur voor 812 GTS

Niet verkeerd toch? Zeker met dat chcoladebruine leer is het sportief doch stijlvol. En het leer is bij Ferrari uitstekend: hoge kwaliteit, zacht, dik en niet te strak gespannen. Maar dat kon dus beter volgens de Poolse interieurbouwer.

Naast ander leer, zijn er ook andere patronen. Er lopen ineens veel meer lijnen in de bekleding. Nu zijn patroontjes in leder populairder dan ooit, maar heeft het interieur van een 812 GTS dat nu echt nodig?

Wel moeten we toegeven dat ze bij Carlex veel scheutiger zijn met het leder. Niet alleen de stoelen, maar ook bijna alle delen van het dashboard is gehuld in het materiaal. Volgens Carlex kregen ze de opdracht om de auto de sfeer te geven van een klassieke sportauto van weleer.

Het is ook niet zomaar leer, maar ‘Kudu’-leder. Een Kudu is een soort antilope. Toch even wat anders dan een standaard koe. Desalnietemin zegt Carlex dat het leder ook nog eens duurzaam is.

Hoogglans

Overigens blijft het niet bij het bruine antilope-leder. Het zwarte leder in het interieur van de 812 GTS is namelijk wel van koeien. Daarbij is er ook gebruik gemaakt van alcantara.

Ook een bijzonder detail: alle plastic onderdelen zijn gedemonteerd en voorzien van een hoogglans zwarte afwerking. Tenslotte zijn er de nodige badges en logo’s.

Carlex is een bijzonder dat bedrijf dat nergens zijn hand voor omdraait. In veel gevallen wordt het er beter op. De Carlex-behandeling werkt op auto’s als de Skoda Fabia, Mercedes-Benz X-Klasse, Nissan GT-R en Ford Focus RS. Maar bij een Ferrari 812 GTS? Oordeel zelf!

