Waarom zijn de Verstappens zo boos op Pérez?

Limburgers hebben ergens een hekel aan Perez. Maar waarom de Verstappens zo boos op de Mexicaan?

We hadden het vanochtend al eventjes aangekaart, maar doen het nu nog een keer. Gewoon omdat het kan. Jullie hebben gisteren allemaal de GP van Saudi-Arabië gekeken. Max Verstappen piepelde Sergio Pérez door de snelste raceronde te pakken.

Dit gaat natuurlijk zorgen voor een enorme rol en zeer veel spanning in het team. Wederom wordt een teamgenoot die niet Verstappen is benadeeld omdat de andere persoon wel Verstappen is.

Nu zullen er een hele hoop mensen zijn die ze zeggen: “alleen als je een keiharde klootzak bent wordt je wereldkampioen”. Ayrton Senna, Niki Lauda, Alain Prost en Michael Schumacher waren ijskoude killers.

Opzichtig negeren

Maar gisteren zagen we nog wat anders leuks. Jos Verstappen die Perez extreem opzichtig negeert, ondanks dat het team feestviert. Nemen ze het niet allemaal veel te serieus? Kijk, in de strijd tussen Hamilton en Verstappen was het nagelbijten. Elk klein detail was daar van belang.

Maar kom op, we hebben het over Sergio Pérez. Zeker een goede coureur, maar vorig jaar werd hij derde in het eindklassement. Hij had 149 punten minder dan Verstappen en kwam zelfs 3 punten tekort op Leclerc. In 2020 kwam Pérez 205,5 punten tekort op Verstappen. Ook heeft Sergio ervoor gezorgd dat Verstappen wereldkampioen is geworden. Als Sergio Lewis niet had opgehouden, kon Lewis ook de pits in voor nieuwe banden na de crash van Latifi.

Waarom zijn de Verstappens zo boos?

Dan rijst – wederom – de vraag: zijn de Verstappens niet hun eigen glazen aan het ingooien? In Brazilië liet Verstappen Pérez er niet langs voor een paar lousy puntjes. Nu ging het om 1 puntje. De moeder van Verstappen hekelde de monogame kwaliteiten van Pérez en gisteren diste Jos Checo door ‘m opzichtig te negeren.

Wat is hier aan de hand? Wat heeft Sergio gedaan? Is het echt alleen die crash in Monaco (die ook niets uitmaakte)? Als het spannend wordt tussen die twee, kunnen we het nog begrijpen. Maar dat is het absoluut niet. Wie het weet mag het laten weten, in de comments!

Meer lezen? Check hier de stand na de GP Saudi-Arabië 2023!