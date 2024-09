Van deze BMW 130i lig ik wakker

Mooi toch, maar er is wellicht ook iets mis.

Op de redactie lusten we ze wel: BMW’s met een zes-in-lijn. Als het dan ook nog een handbak is en de rest van de specificaties op orde is. Onze oude BMW 130i uit de Autoblog Garage miste overigens best wat opties en zelfs die auto wat hartstikke leuk.

Deze E87 130i lijkt in alle opzichten helemaal top. Af fabriek bestelde iemand het M-Sportpakket mee, de voorbumper heeft de mooie grote ovale luchtopening, de achterbumper een diffuser. Als ik me niet vergis, had het M-pakket ook direct een verlaagd onderstel. De stance is dan ook prima, zeker met deze excellente M-wielen uit het aftermarket programma.

Het interieur is ook prima, hoewel de anti-veganisten hun bips liever op een lapje leer laten zakken. Gelukkig zijn er wel de handbediende sportstoelen, die lekker laag kunnen worden ingesteld. De BMW 130i is ook in echte rijdersconfiguratie gespecificeerd: de zware en dure climate control en het iDrive systeem zijn gelukkig achterwege gelaten.

130i Pack M utilitaire lichte vracht

Dit is het deel van de advertentie waar de verwarring toeslaat. Lichte vracht is het Belgische antwoord op het grijze kenteken. In Nederland zijn we inmiddels zover dat er diverse eisen zijn aan de inrichting. Er moet onder andere een afscheiding zijn en de ramen die moeten worden dichtgekit. In België luistert het allemaal niet zo nauw, de achterbank verwijderen en een minuscuul schotje is blijkbaar voldoende.

Aaaaah NEE LPG

Je weet dat er veel meer auto’s op LPG kunnen worden gezet, dan je denkt. Het is ook een schone brandstof en lekker voordelig. Maar sommige auto’s moet je met rust laten toch? Wat is er mis met een lekker diesel in de einser? Niets toch, zoek een fijne 123d en je rijdt nog fijner op de lange afstanden!

Toch interesse?