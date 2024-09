Porsche 911 Dakar krijgt coole compagnon aangemeten

De Porsche 911 Dakar krijgt een accessoire in de vorm van een leuk matchend voertuig.

Voor Volkswagen in Nederland is het wel duidelijk: de Volkswagen ID. Buzz volgt dezelfde koers als zijn verre voorvader, de Volkswagen Transporter T1. Er zijn namelijk al voldoende exemplaren uitgevoerd in historische Porsche-kleuren, zoals de T1 altijd de perfecte ondersteunende accessoire was voor de originele Porsches. Daar wordt nu eentje aan toegevoegd die je eigenlijk had kunnen verwachten.

‘Rothmans’

Dat is namelijk de ‘Rothmans’-kleurstelling. Die vond zijn weg terug in de spotlight dankzij de Porsche 911 Dakar. Die kan je krijgen met een designpakket waarmee de kleurstelling terug komt. Helaas niet met de naam Rothmans, dat was een tabaksmerk en dat mag je niet meer promoten. Dus koos Porsche voor ‘Roughroads’.

Daarmee is de Volkswagen ID. Buzz ook hier een toffe accessoire voor de nieuwe Porsche 911. Uitgevoerd in dezelfde kleuren en zelfs hetzelfde nummer als de Dakar. De twee gezamenlijk aan het rallyrijden ziet er in ieder geval gaaf uit. Wel dus zonder Rothmans maar met ‘Roughroads’. Ach, het moet maar. De Camel Trophy verloor ook zijn Camel.

Net als voorgaande matchende ID. Buzzen is de Roughroads ID. Buzz die matcht met de Dakar is het een serviceauto voor een Porsche Centrum. In dit geval het welbekende Porsche (Classic) Center Gelderland. Wat vind jij, moet Volkswagen deze liveries voor de ID. Buzz als optie uitbrengen?