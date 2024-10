Eindelijk: een G-Klasse AMG die niet volledig zwart is

Deze G-Klasse is anders dan anders, zowel vanbuiten als vanbinnen.

Bij een G-Klasse is er bijzonder weinig variatie qua uitvoeringen, zeker bij de vorige generatie. Zie er maar eens eentje te vinden die niet zwart, zilver of wit is. We hebben echter goed nieuws: er wordt een heel fraai uitgevoerd exemplaar geveild in Nederland.

Je zou het absoluut niet zeggen, maar het gaat hier om een auto van 20 jaar oud. Destijds was er nog geen G 63 AMG, dus het betreft een G 55 AMG. Wel eentje mét compressor, wat resulteert in 476 pk en 700 Nm aan koppel. Niet verkeerd voor een auto van 20 jaar oud.

Wat deze specifieke auto interessant maakt is de uitvoering. Deze G 55 AMG is niet uitgevoerd in zwart zoals je ziet, maar in Designo Mysticblau. Dit is een kleur die eigenlijk op iedere Mercedes bijzonder fraai staat en de G-Klasse is daar geen uitzondering op.

De eerste eigenaar hield duidelijk niet van saai zwart (gelijk heeft ‘ie), want ook het interieur is uitgevoerd in een kleurtje. Binnenin voert beige de boventoon, wat een hele smaakvolle combinatie is met het donkerblauw. Als kers op de taart is er houtinleg, voor de echte old school Mercedes-vibe.

De bijzondere kleurstelling is gewoon origineel, maar de kenners zullen opmerken dat twee dingen niet helemaal ‘period correct’ zijn. De grille is afkomstig van een nieuwe G 63 AMG, evenals de 20 inch velgen. Dat verklaart ook meteen waarom de auto er nog zo jong uitziet.

Degene die deze auto zo fraai heeft samengesteld was een Zwitser, want daar komt de auto oorspronkelijk vandaan. Inmiddels heeft deze G 55 AMG zijn weg gevonden naar Nederland, en de auto wordt nu geveild bij The Collectables. Meebieden kan nog tot en met morgenavond 20.00!