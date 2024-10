Volgens Jos Verstappen zijn de FIA-stewards partijdig

Jos heeft zo zijn twijfels bij de objectiviteit van de FIA-stewards.

Onze Max was gisteren weer eens ouderwets lomp aan het racen. Dit was na afloop van de race het onderwerp van het gesprek, en dan vooral de straffen die hij kreeg. De stewards waren niet bepaald mild, met twee tijdstraffen van 10 seconden.

Veel mensen hebben daar een mening over, zo ook Jos Verstappen (je weet wel, de vader van). Hij geeft tegenover de Telegraaf zijn kijk op de zaak. Zo heeft hij zijn twijfels bij de onpartijdigheid van de stewards.

“Max moet rijden zoals hij wil. Hij moet dit doen, omdat de auto niet goed genoeg is en hij er alles aan doet om de titel binnen te halen. Maar Max gaat zijn rijstijl niet aanpassen omdat er nu een paar stewards aanwezig waren die hem sowieso niet lekker liggen,” aldus Verstappen Senior.

Met die laatste opmerking doelt hij waarschijnlijk op Johnny Herbert, een van de stewards van dienst. Die staat niet te boek als de grootste Verstappen-fan. En wellicht bedoelt hij ook Tim Mayer, die nauwe banden heeft met McLaren, als zoon van voormalig teambaas Teddy Mayer.

“De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders,” zo laat Jos weten tegenover de Telegraaf.

Dit zijn natuurlijk allemaal uitspraken die Max zelf eigenlijk niet kan maken, ook al maakt hij doorgaans van zijn hart geen moordkuil. Verstappen Junior reageerde zelf redelijk nuchter op de straffen: volgens hem heeft geen zin om achteraf te janken over tijdstraffen. Dat laat hij aan Jos over.

Via: de Telegraaf