Bied mee op deze origineel Nederlandse Mitsubishi Starion

Nog liefhebbers van jaren ’80 Japanners in de zaal?

Vandaag de dag mogen we in onze handjes wrijven als er een nieuwe Japanse coupé komt, maar in de jaren ’80 en ’90 was dat nog anders. Alle Japanse merken hadden wel één of meerdere coupés in hun gamma. Zo ook Mitsubishi, die in de jaren ’80 de Cordia, de Sapporo en de Starion in de aanbieding had.

De Starion was verreweg de leukste van de drie, want dit was een echte sportwagen met achterwielaandrijving en DeLorean-esque looks. Boze tongen beweren dat de naam van de auto voorkomt uit een misverstand en dat de auto eigenlijk Stallion had moeten heten, maar dat terzijde.

Met een turbo was je helemaal het mannetje in de jaren ’80 en die mag niet ontbreken op deze sportieve Mitsubishi. Onder de motorkap ligt een 2,0 liter viercilinder die met behulp van een turbo 170 pk levert. Dat is toch maar mooi 60 pk meer dan een Sapporo 2000 zónder turbo.

Het gaat hier om een Mitsubishi Starion Turbo EX, waarbij de laatste twee letters slaan op het uitrustingsniveau. De EX was net wat luxer aangekleed, met ABS, elektrisch bedienbare ramen, leren bekleding en een heuse cassettespeler.

De Mitsubishi Starion is sowieso een zeldzame verschijning op ’s lands wegen, maar dit specifieke exemplaar is ook nog eens nieuw in Nederland geleverd. Dat is vrij bijzonder: er staan slechts 23 Starion’s op kenteken die origineel Nederlands zijn.

Deze Japanner heeft nog maar 87.055 kilometer op de klok en ziet er keurig uit. De auto wordt momenteel geveild op The Collectables. De veiling loopt morgenavond om 20.00 af, dus wacht niet te lang met bieden!