Mercedes-AMG CLE Coupé is een verademing in autolandschap

Een dikke coupé met een zes-in-lijn. Dat is de nieuwe Mercedes-AMG CLE Coupé.

Je zou bijna denken dat je droomt. In een wereld van elektrificatie, crossovers en SUV’s lijkt er bijna geen ruimte meer voor een mooie coupé. Laat staan een dikke uitvoering met een prettige motor. Gelukkig zijn ze bij Mercedes-AMG dit segment nog niet vergeten.

Op basis van de nieuwe CLE heeft Mercedes-AMG 53 4MATIC+ voorgesteld. De instap-AMG op basis van de nieuwste coupé van Mercedes-Benz. Omdat dit model hoger gepositioneerd zit dan bijvoorbeeld een C-klasse, mag AMG er ook een dikkere motor in lepelen. Geen viercilinder met hybride spul, maar ‘gewoon’ een zes-in-lijn turbobenzinemotor. Lekker hoor.

Mercedes-AMG 53 4MATIC+ motor

Het gaat hier om de 3.0 liter M256 zescilinder lijnmotor met een vermogen van 449 pk en 560 Nm koppel. Er is ook een overboost waardoor je tijdelijk toegang krijgt tot 600 Nm. Die overboost duurt helaas maar 12 seconden. Het betreft een mild hybride en dat betekent dat er ook nog een 48V startgenerator met 23 pk en 205 Nm koppel kortstondig helpt.

De motor is altijd gekoppeld aan een AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie. Bovendien beschikt iedere Mercedes-AMG CLE 53 over AMG Performance 4MATIC+ vierwielaandrijving. Het goede nieuws is dat de AMG beschikt over een driftmodus, de aandrijving op de voorste twee wielen kan desgewenst ontkoppeld worden.

De prestaties zijn helemaal prima voor het alledaagse verkeer of een dagje autobahn. In 4,2 seconden sprint de AMG naar de honderd. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u, tenzij je het AMG Drivers Package aanvinkt. Dan mag je 270 km/u van de dames en heren uit Affalterbach.

Looks

Het uiterlijk van de Mercedes-AMG 53 4MATIC+ doet me denken aan een evolutie van de vorige C63 Coupé. Zoals mijn gewaardeerde collega @machiel in het Mercedes CLE artikel uitlegde is de CLE qua formaat meer een E-klasse coupé.

Natuurlijk herken je de AMG aan het kenmerkende hekwerk in de grille. Daarnaast heeft de AMG een andere motorkap met twee powerdomes. De AMG CLE is iets breder dankzij bredere voor- en achterspatschermen. De spoorbreedte voor nam met 58 mm toe en achter met 75 mm. 19 inch wielen zijn standaard, 20 inch is een optie. De bips is ouderwets dik. Met vier uitlaatsierstukken, verpakt in een AMG achterbumper.

Interieur

Het interieur van de des-AMG 53 4MATIC+ is eigenlijk zoals we dat al kenden, maar met een AMG sausje ten opzichte van de Mercedes-Benz CLE. Specifieke AMG displays voor het 11.9 inch grote bestuurdersdisplay en het vrijstaande 12.3 inch scherm in het midden. Voor je neus een dubbelspaaks AMG Performance-stuurwiel met afgevlakte onderzijde. Standaard in iedere AMG CLE.

Zoals bijna elke Mercedes tegenwoordig is er kerstverlichting aan boord, met keuze uit 64 kleuren. Keihard sturen in de AMG kan wel bezwete billetjes opleveren, want de auto is uitgerust met lederlook stoelen. Dat is dan wel weer jammer naar mijn bescheiden mening. Gelukkig is er een optielijst en kun je kiezen voor bekledingen in leder en nappaleder. Je kunt nog een stapje verder gaan met de optionele AMG Performance-stoelen. Andere interieurkenmerken zijn rode veiligheidsgordels en sierdelen in glanzend carbon.

Marktlancering

In het Nederlandse persbericht rept Mercedes met nog geen woord over de marktlancering van de Mercedes-AMG 53 4MATIC+. Een prijs is dan ook niet bekend. Zodra we meer weten komen we daar uiteraard op terug.

Het is de eerste AMG op basis van de Mercedes CLE. Of er meerdere varianten in de pijplijn zitten, zoals een 43 of een 63, is officieel nog niet bekend. Die 43 kun je vermoedelijk wel verwachten. Een 63, we helpen je hopen.