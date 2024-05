Hier, een Porsche 996 met wél mooie koplampen

De oplossing voor controversiële designaspecten is hier met een Porsche 996 die mooie koplampen heeft.

Je gaat ondergetekende echt niks horen zeggen over de Porsche 996 op een negatieve manier, en dat 996-eigenaar Wouter over mijn salaris gaat heeft daar niks mee te maken (echt niet). Maar even serieus, eigenlijk is het probleem niet zo groot. De Porsche 996 klopt qua lijnenspel erg goed, het was een perfecte revolutie voor de 911 die toch meer op een evolutie leek. En die lampen, tsja, het is ook een dingetje van zijn tijd.

‘Goede’ 996-koplampen

Er zijn mensen die Porsche nog steeds niet kunnen vergeven voor de 996. Jammer, maar dat is wel één van de redenen dat de 996 nu de instap-911 is. Goedkoper ga je ze niet vinden! Daarom hebben we nu een occasion die al je problemen oplost. Deze Porsche 996 occasion heeft gewoon ronde koplampen.

Swap

Door het importkenteken, 997 Turbo-velgen en dus de voorkant denk je misschien: wat is hier 996 aan? Mooi, dan hebben ze je te pakken. Er is namelijk een 996 gepakt en de hele voorkant van een 997 pre-facelift is erop geplakt, met dus de velgen van een 997 Turbo. Eigenlijk is een 997 al een manier om uit te vinden hoe een 996 met ronde koplampen eruit had gezien, maar de combinatie zo omgewisseld maakt nog eens duidelijk hoe klein de verschillen zijn tussen de twee generaties.

Het enige wat je niet krijgt is de achterkant, motor en het interieur van de 997. Wat normaliter de prijs zou drukken, daarover zo meer. Eerst even de basics. Los van de 997-ombouw is het een pre-facelift 996 uit 2000. Een Carrera 4, welteverstaan, met de 3.4 en een Tiptronic-bak. Goed voor 301 pk. Oh ja, en het is een cabrio, in blauw met een blauw kapje. Tof!

Minder tof is het idee achter deze ombouw, gezien de prijs. Hij kost namelijk meer dan de goedkoopste 997’s met 29.900 euro. Waarom je dan een halfbakken 997 zou kopen en niet een echte? En als de 996 in de lift zit, wil je eigenlijk een origineel exemplaar. Wie dus een dergelijke ombouw interessant vindt? Wij weten het niet.

Kopen

Maar goed, de auto ziet er prima uit, heeft met 165k op de teller nog meer dan genoeg leven in zich en eerlijk is eerlijk: het is een grappig idee. Grappig genoeg voor 30 ruggen? Bepaal zelf maar.