Verrijk je LEGO collectie met deze auto’s in 2023

LEGO onthult de auto’s die in 2023 in je collectie mogen verschijnen.

LEGO is leuk. De kans is groot dat je in je kindertijd vele sets in elkaar hebt gezet en bij sommigen is dat nooit over gegaan. Er is LEGO voor elke leeftijd en er is altijd wel een genre dat je aanstaat. Zo is er natuurlijk ook een breed scala aan LEGO auto’s dat elk jaar uitgebracht wordt. Recent zijn al de eerste modellen voor 2023 onthuld, namelijk de Speed Champions Nissan Skyline GT-R van Paul Walker en de Technic Bugatti Bolide.

LEGO modellen voor 2023

Gelukkig blijft het daar niet bij en trekt LEGO wederom een blik modellen open voor 2023. Uiteraard in samenwerking met automerken die graag hun modellen vereeuwigd zien worden in bouwstenen. Het gaat vooral om de Speed Champions serie, dus relatief kleine (en relatief goedkope) modellen die voor zowel de simpele bouwer als de verzamelaar een leuke ervaring zijn. Ze zijn allemaal beschikbaar vanaf 1 maart.

Speed Champions Porsche 963

De nieuwste Le Mans racer van Porsche mag pas later dit jaar in actie komen voor de LMDh-klasse tijdens de 24 uur van Le Mans. Ietsje daarvoor is ‘ie al aan je verzameling toe te voegen als LEGO Speed Champions set nummer 76916. Iedereen vanaf 9 jaar mag ‘m bouwen en hij telt 280 stukjes. Zoals altijd krijg je er ook een minifiguurtje bij, die middels het verwijderen van het dak ook in de auto past. De LEGO 963 gaat je 24,99 euro kosten in winkels en op de LEGO webshop.

Speed Champions McLaren Solus en F1 LM

De bizarre McLaren Solus is voor McLaren natuurlijk een soort poster-auto voor de huidige generatie. De vorige generatie kon zich vergapen aan de McLaren F1. Voor fans van beide is er goed nieuws: LEGO set 76918 bundelt de beide McLarens in een toffe nieuw-oud vergelijking. Omdat deze set uit 2 auto’s bestaat, is ‘ie met 44,99 euro wel iets duurder dan een enkele auto.

Speed Champions Ferrari 812 Competizione

Ferrari rolt de rode loper niet echt uit voor hun klanten als je soms ziet hoe het werkt met cease and desist-brieven en vage vereisten voor orders. Dat veel mensen toch fan zijn van Ferrari ligt wellicht aan het feit dat ze niet vies zijn van marketing voor je kroost. Want ook de samenwerking tussen LEGO en Ferrari resulteert wederom in een set voor 2023. En wel in de vorm van de nieuwe 812 Competizione. Er is gekozen voor een Ferrari-rode kleurstelling met een gele streep, wat je collectie qua kleuren vast ten goede komt. Set nummer 76914 gaat je wederom 24,99 euro kosten.

Speed Champions Pagani Utopia

Een debuut voor Pagani als LEGO-set. Voor het eerst leent Pagani zich om vereeuwigd te worden in LEGO en wel met hun nieuwste model Utopia. De bijzondere styling van de Utopia komt nog aardig goed uit de verf als LEGO-auto, stiekem vindt ondergetekende hem mooier dan het echte ding. Ook de Utopia gaat je 24,99 euro kosten als set 76915.

Technic Ford GT

In iets grotere schaal vinden we de Ford GT. Het is een Technic-set, dus verwacht wat leuke functies zoals werkende achterwielaandrijving, bewegende zuigers in de motor, onafhankelijke vering en sturende wielen. Het is niet een vervolg op de 911 GT3 RS, Chiron en Sián van Technic, voor de Ford GT hoef je aanzienlijk minder ruimte te maken op je planken. En je portemonnee blijft iets beter gevuld, want set 42154 gaat 119,99 euro kosten.