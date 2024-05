Autoblog Spot van de Week: Maserati 5000 GT Frua

Deze Maserati 5000 GT is om meerdere redenen heel bijzonder. We kunnen zelfs zeggen: uniek.

Er zijn auto’s die je eigenlijk alleen maar tegenkomt op een Concours d’Elegance, maar spotter @rvcarphotographic wist er gewoon eentje in het wild tegen te komen. In Lisse spotte hij een klassieke Maserati, die nog veel specialer is dan je misschien denkt.

5000 GT

Om te beginnen is een Maserati 5000 GT per definitie een extreem zeldzame auto, want er zijn in totaal maar 34 exemplaren van gebouwd. De 5000 GT was gebaseerd op de 3500 GT, maar was krachtiger, sneller, duurder en exclusiever.

Bij Maserati denk je aan een V8, maar in de jaren ’50 hadden de straatauto’s nog een zes-in-lijn, zowel de A6 als de 3500 GT. De 5000 GT kreeg echter een 5,0 liter V8. Deze was afgeleid van de V8 uit de 450S, de raceauto van Maserati.

De V8 leverde in de 5000 GT 325 pk, wat destijds enorm veel was. Ter vergelijking: een Ferrari 250 GT SWB leverde maximaal 280 pk. Zodoende was de Maserati 5000 GT een van de snelste productieauto’s van zijn tijd, met een topsnelheid van 270 km/u.

Koetswerken

Alsof een oplage van 34 auto’s nog niet bijzonder genoeg is, hadden deze auto’s ook nog eens verschillende koetswerken. Deze waren ontworpen door diverse gerenommeerde designhuizen, waaronder Pininfarina en Bertone. De meeste exemplaren -22 stuks – hadden een koetswerk van Carrozzeria Allemano, ontworpen door Giovanni Michellotti.

De auto die je hier ziet heeft een carrosserie van Pietro Frua, die later ook de Maserati Mistral ontwierp. Er zijn slechts drie auto’s met dit koetswerk gebouwd. Wat dit exemplaar nog eens extra bijzonder maakt is het feit dat dit de laatst gebouwde Maserati 5000 GT is.

4,7 liter?

Met deze laatste 5000 GT is wel wat bijzonders aan de hand: er ligt geen 5,0 liter V8 in, maar een 4,7 liter V8. Kennelijk had Maserati geen 5,0 liter V8’s meer voorhanden, maar gelukkig hadden ze in tussentijd een nieuwe V8 ontwikkeld. Die was bedoeld voor de Mexico, die in 1966 (het bouwjaar van deze auto) in productie ging.

De Mexico had wel minder vermogen, maar dat heeft Maserati gecompenseerd. In de 5000 GT levert dit blok namelijk 320 pk, vrijwel net zoveel als de 5,0 liter V8. Bovendien was de nieuwe V8 een stuk degelijker dan de 5,0 liter, die niet uitblonk in betrouwbaarheid.

Zoals te zien op de foto’s verkeert deze 5000 GT in uitmuntende conditie. Dat komt omdat de auto recent (in 2020) een volledige restauratie heeft ondergaan bij Scuderia Azzura in Keulen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen want deze auto viel in 2022 in de prijzen tijdens het Concours d’Elegance op Soestdijk.

Spot van de Week

Enfin, het moge duidelijk zijn dat deze auto de titel Autoblog Spot van de Week verdient. Veel specialer dan dit wordt het niet…

