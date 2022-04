Eindelijk. Er komt een sterkere Urus EVO aan

Een sterkere Urus EVO is wel iets waar we allemaal op hebben zitten wachten. Toch?

Waaraan herken je een absolute verkooptopper? Naast de verkoopcijfers zie je dat fabrikanten niet al te veel moeite hoeven doen om het model interessant te houden voor de klanten. Zeker als je het hebt over hele dure en relatief schaarse auto’s.

Denk aan alle ‘Performance’-uitvoeringen die min of meer hetzelfde zijn, maar wel verschillen in prijs. De Lamborghini Urus is zo’n auto die niet snel genoeg gebouwd kan worden. De wachtlijsten zijn immens voor de Italiaanse softroader. Het model is sinds 2018 in productie. Dus al vier jaar lang is er maar één Urus.

Technica of Performante

Wat we al weten van de auto is het volgende. De naam zal Lamborghini Urus EVO zijn, net zoals de facelift Huracans óók EVO heten. Naast de Urus Evo die de reguliere Urus vervangt, komt er ook een hetere en sterkere Urus aan.

De naam is nog niet zeker, maar men gokt bij Topspeed.com op Urus Technica of Urus Performante. Dat klink heel plausibel.

Waarschijnlijk zal het vermogen van de standaard Urus EVO al iets hoger liggen, ergens tussen de 650 (wat ‘ie nu heeft) en 700 pk. De Technica (of Performante) zal dan meer dan 700 pk krijgen.

Om een idee te krijgen van wat het uiterlijk kan worden, hebben we afbeeldingen van de Novitec Urus Esteso.

Techniek sterkere Urus EVO

Waar vreemd genoeg in geen van de publicaties over gerept wordt, is een plug-in hybride variant. Dat is vreemd te noemen. Het zorgt voor meer vermogen, een gunstiger (theoretisch) verbruik en de techniek is gewoon voorhanden.

Denk aan de Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid. Natuurlijk, het extra gewicht van de loodzare accu’s is een dingetje, maar bij een crossover van 2.200 kilogram is die 300 kilo extra het probleem ook niet meer.

Wanneer de nieuwe Urus EVO komt, is nog niet 100% zeker. De schatting is dat het model aan het einde van het jaar wordt voorgesteld.

