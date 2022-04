Zo had de Tesla Model S Plaid moeten zijn

Zo ongeveer dan. Net even een beetje meer visuele présence.

Afgelopen week onthulde BMW de nieuwe 7 Serie. Zoals het de introductie van een nieuwe BMW betaamt, was het een hoogst controversiële gebeurtenis. Het design van de auto is niet geheel onomstreden. Sommigen vinden het stiekem best gelukt, terwijl @jaapiyo wetenschappelijke en design-technische argumenten heeft waarom de nieuwe BMW 7 Serie niet mooi is.

Tesla zit aan de compleet andere kant van het spectrum. Ook hier zijn de ontwerpen (weleens) onderwerp van discussie (hallo Cybertruck!). Maar bij Tesla zijn de lijnen vaak heel erg simpel. Bijna te simpel. Aan de andere kant, die benadering zorgt er wel voor dat de Model S nog steeds modern oogt. Niet alleen was de auto bij introductie ver zijn tijd vooruit, de Model S komt nog steeds niet verouderd over. Zowel qua uiterlijk als prestaties niet.

Tesla Model S Plaid

Daar brengt het bedrijf Competition Carbon verandering in. Zij hebben namelijk een Model S widebody-kit ontwikkeld. Deze is net zo subtiel als Gerard Joling in een jolige bui, maar ergens kan het wel (net als Gerard). Uiteraard, het zijn (gedetailleerde) renders, maar het is duidelijk waar ze naartoe willen met deze kit. Alles wordt aangepast: de voorbumper, skirts, achterbumper, een subtiel Ducktail-spoilertje en iets dat wegheeft van een diffusor.

Het geheel wordt afgemaakt met een flinke verlaging en uiteraard een setje velgen. Er is keuze tussen een modegevoelig wiel (zwart, concave) of een tijdloze kruisspaak. In beide gevallen worden ze vervaardigd door Signature Wheels en in beide gevallen krijg je Toyo Proxes-rubber.

Familieauto

Dus ja, wat vinden wij hiervan? Natuurlijk heeft iedereen een eigen smaak en is het niet een Amethist-kleurige 911 GT3 Touring met caramel-interieur. Aan de andere kant, het is wel een Model S Plaid, zo ongeveer de snelste auto ooit gebouwd. Toevallig ook nog eens verrassend betaalbaar (gezien de prestaties) en het is ook nog eens een praktische familieauto die zakelijk verantwoord is.

Dat laatste vervalt een beetje met deze kit, maar op deze manier sluiten de bizarre prestaties beter bij het uiterlijk. Mocht je het helemaal niets vinden is er goed nieuws: je hoeft het niet te bestellen! De bodykit van Competition Carbon zal op de SEMA 2022 officieel onthuld worden. Het effect op de actieradius is nog niet bekend. Zal vast niet positief zijn.

Meer lezen? Dit zijn de 15 leukste niet Duitse sportsedans!