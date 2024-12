Eindelijk: er staat een Huracán Sterrato op Marktplaats

Dat voelt alsof het al veel eerder had moeten gebeuren: er staat een Lamborghini Huracán Sterrato op Marktplaats.

Als laatste adem voor de Lamborghini Huracán kwam het merk met de meest geflipte versie van de auto tot nu toe, de Sterrato. Het is misschien zelfs wel de meest geflipte Lambo in recente jaren. De Huracán werd namelijk verhoogd en voorzien van allerlei offroad-modificaties om zo een soort V10-rallyauto te worden. Het is niet allemaal uiterlijk vertoon. Er zitten serieus dikke banden op, de rijhoogte is aangepast en de rijmodi en tuning is zo aangepast dat je op het onverhard beter je best kan doen. Bovendien heeft Lamborghini alle laaggeplaatste luchtgaten dichtgemaakt en een grote luchthapper gemonteerd bovenop om de inlaten alsnog van lucht te voorzien. Dan vliegt er niet zo veel vuil in.

Sterrato

Lamborghini bouwde 1.499 stuks van de Huracán Sterrato en daarvan zijn er een paar naar Nederland gekomen. Ze bevallen kennelijk goed, want het is meer dan een jaar later pas voor het eerst dat we er eentje tegenkomen op Marktplaats. En dat is dit exemplaar in Arancio Borealis.

De Sterrato gebruikt uiteraard de welbekende 5.2 liter V10 zonder turbo’s, met 610 pk en AWD zoals de ‘originele’ Huracán Coupé. De sprint kan in 3,4 seconden, ietsje langzamer. De topsnelheid van 260 km/u, wat met name ligt aan de banden en de iets minder goede downforce, is dan weer een fors verlies ten opzichte van de ‘reguliere’ Huracáns. Ach, die kunnen dan weer minder op het onverharde. Je maakt een keuze.

Kopen

Nog een keuze om te maken: koop jij dit fabrieksnieuwe exemplaar? Hij is oranje, dezelfde kleur als de Huracán Performante in de folder. De oranje kleur komt ook subtiel terug in het interieur. Er staat nog maar 11 kilometer op, dus geen zorgen over gebruikssporen. De Lamborghini Huracán Sterrato wordt daar, in combinatie met zijn exclusiviteit, niet goedkoper van. De verkoper op Marktplaats wil er namelijk 429.950 euro voor zien. Oei!