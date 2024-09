Deze Huracan Sterrato schiet zijn doel voorbij

Het hele idee van de Lamborghini Huracán Sterrato is juist dat je niet voorzichtig hoeft te zijn, toch Vorsteiner?

Offroaden met een sportwagen of supercar. Opeens is dit een ding. Porsche heeft de 911 Dakar in het leven geroepen, terwijl Lamborghini met de zeer bijzondere Huracán Sterrato kwam. Auto’s met meer bodemvrijheid en onderdelen die wel vies mogen worden, of een krasje kunnen oplopen.

Dat laatste is teniet gedaan door Vorsteiner in het geval van de Lamborghini Huracán Sterrato. Alle ‘plastic’ onderdelen op deze supercar zijn door de tuner vervangen voor carbon fiber. Dus eigenlijk moet je heel voorzichtig doen in de modder als je gaat spelen met dit apparaat. Daarmee komt de vraag naar boven: Wat is dan nog het nut van dit ding?

De wielkasten voor en achter zijn nu van carbon fiber. Ook heeft Vorsteiner de behuizing van de verlichting voor vervangen voor carbon op de Lamborghini Huracán Sterrato. Het geheel kun je compleet maken door te shoppen voor een setje velgen bij de Amerikaanse tuner.

Wat kost dat dan? Vorsteiner vangt graag 13.000 dollar voor de wielkasten van carbon. De behuizing van de verlichting kost ook nog eens 2.495 dollar. Het prijskaartje voor de velgen varieert per model. Het begint bij 12.380 dollar en loopt op tot bijna 20 mille. Waar de tuner soms nog uitpakt met een complete bodykit, spoiler of difusser zijn ze met de Sterrato wat minder uitbundig aan het werk gedaan. Minus de velgen gaat het om drie onderdelen. Das niet veel.

Het voelt ook gewoon een beetje gek, de Lamborghini Huracán Sterrato door Vorsteiner. Deze auto moet vies worden, deze auto hoeft niet te stralen van pracht en praal. Al die spiegeltjes en kraaltjes van de tuner moet je dan ook niet willen op je Sterrato. Wie gaat hier nog mee door de blubber raggen als de kans bestaat dat die dure carbon onderdelen beschadigd raken? Vorsteiner heeft doorgaans leuke goodies voor Lamborghini, maar de aanpassingen voor de Sterrato kun je beter overslaan.