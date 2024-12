Deze betaalbare auto’s komen in 2025 naar Nederland

Hier zitten potentiële verkoopsuccessen tussen.

Het einde van het jaar is een moment om terug te kijken naar alles wat er is gebeurd de afgelopen twaalf maanden. Maar wij kijken liever vooruit, naar al het moois dat nog moet komen. Nog niet beïnvloed door feiten die mogelijk later komen, fantaseren we over auto’s waarvan de makers beloven dat ze in 2025 op de markt komen.

Skoda Elroq en Epiq

Aan SUV’s en crossovers geen gebrek bij Skoda. Komend jaar krijgen de Enyaq en Enyaq Coupé een faclift. Toch is er nog ruimte voor twee ‘hoge’ EV’s. De Elroq toonde het merk al eerder en is zelfs al te configureren. De leveringen beginnen volgend jaar. De goedkoopste Elroq kost € 34.990,- en komt 374 kilometer ver met 170 pk aan vermogen. De topper heeft 286 pk en haalt 560 kilometer aan actieradius. Deze Sportline begint bij € 45.290,-

Even later moet ook volgend jaar de Skoda Epiq in de configurator verschijnen. Deze kleinere crossover hoor bij de MEB-modellen van € 25.000 van de Volkswagen-groep. Verwacht dus meer van dit soort auto’s van de merken onder dit concern. Deze modellen gaan de prijzenoorlog aan met de 25k EV’s van Renault en Citroën. Die oorlog moet de Epiq winnen met 400 kilometer aan range en de nieuwe ontwerptaal van Skoda.

Hyundai Inster

Hyundai deelt ook mee in de goedkope EV malaise. Daarvoor haalt het merk een bestaande auto, de Casper, uit Zuid-Korea naar Europa: de Inster die je hierboven ziet. In het thuisland is hij ook verkrijgbaar met een uitlaat en plofmotor, maar hier zal hij enkel en alleen een elektromotor hebben. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Renault 4 E-Tech

Renault zet de Renaulution met retro-EV’s voort. Na de nieuwe 5 kun je vanaf volgend jaar ook de elektrische 4 bestellen. Er komen twee motorenversies: 90 kW (122 pk) en 110 kW (150 pk). Je moet maximaal 400 km ver kunnen komen en van 15 naar 80 procent laden moet in een half uurtje kunnen. Het zou lekker zijn als deze compacte crossover ook onder de 30k kan blijven.

Fiat Grande Panda

Nee, dit hierboven is geen conceptauto. Zo komt de nieuwe Panda er echt uit te zien. Tof hè? Nog wat leuke features zijn de ‘PANDA’-letters aan de zijkant en het oplaadsnoer dat uit de neus komt en zichzelf oprolt. Je kunt de Grande Panda nu al aanvragen, maar de eerste auto’s worden wel pas in 2025 geleverd. De prijs begint bij een schamele 25.990 euro. Hij komt naar Nederland met een elektrische of hybride aandrijflijn.

Alpine A290

Renault is in 2024 al begonnen met het leveren van de 5, maar sportief broertje Alpine wacht nog even tot het nieuwe jaar. De eerste volledig elektrische auto’s van Alpine verschijnen op 2025 op de weg. Dat begint met deze A290. Voor nog geen 40k is ie van jou. Bekijk hier wat @Wouter van de A290 vindt.

Suzuki E-Vitara

Goed werk heeft tijd nodig. Misschien is dat de reden dat Suzuki nu pas met een EV komt. Het eerste volledig elektrische model is de e Vitara hierboven die in 2025 naar Nederland komt. De instapper heeft 145 pk, de middelste versie 174 pk en de topper krijgt 183 pk mee. Het maximale koppel is 300 Nm. Een prijs is nog niet bekend, maar Suzuki mikt op zo’n € 30.000,-.

Jaecoo J7 & Omoda E5

Ook de Chinese merken komen in 2025 met nieuwe auto’s. Zo presteert het Cerry-concern twee nieuwelingen voor Nederland: de Jaecoo J7 (linksboven) en de Omoda E5 (rechtsboven). De Jaecoo is een C-segment SUV met PHEV-aandrijflijn. De 1,5-liter viercilinder met turbo zorgt samen met de e-motor voor 197 pk. Je moet zo’n 100 km elektrische kunnen rijden, wat prima is.

De E5 van Omoda is een volledig elektrische crossover die niet in China, maar in Europa wordt geproduceerd. Iets met het ontvluchten van importheffing. Het vermogen is 204 pk en de WLTP-range 430 km. Binnen een half uurtje van 30 naar 80 procent. 204 pk. Beide gespot worden al verkocht in Italië waar ze door collega @michel zijn gespot.

Opel Frontera

Guess who’s back! Opel mag het Stellantis-feestje natuurlijk niet missen en bouwt ook een kleine betaalbare crossover. Daarvoor duikt het in de geschiedenisboeken en vist er een oude naam uit. De elektrische Opel Frontera kost straks minimaal €30.499. Het prijsverschil met de benzineversie is maar heel klein, want die kost €29.499. Welkom terug, Frontera!

Smart #5

Smart is allang niet meer de bouwer van mini-autootjes. Deze trend zet het bedrijf in 2025 voort met auto’s als de Smart #5. Dit is het antwoord van het Duits/Chinese merk op de Tesla Model Y. Daarvoor pakt Smart flink uit. We noemen een 100-kWh accupakket met 800 volt, 740 kilometer actieradius (volgens de Chinese metingen), een doorlopend middenscherm en een topmodel met bijna 650 pk. Zin in!

Volkswagen ID.2 en Cupra Raval

We durven hier nog geen uitsluitsel over te geven gezien de huidige situatie van VW, maar als het bedrijf, de afspraken nakomt, gaat de ID.2 komend jaar in productie. De eerste run zal beperkt zijn waarna in 2026 de productie wordt opgeschaald. Naast de ID.2 brengt dochtermerk Cupra ook de Raval uit. Heb je liever een Skoda-badge op je EV-hatchback? Dan moet je tot 2026 wachten.

Kia EV4 en EV5

We begrijpen de nieuwe namenstructuur van Kia wel, alleen snappen we de volgorde niet. Eerst kwam de EV6 en daarna de EV9. Dit jaar zouden daar de EV3, 4 en 5 aan toegevoegd worden. Dat is alleen gelukt met het kleintje. De EV4 is een middelgrote sedan en de 5 is een crossover. Een ding staat vast: Kia gaat door met het trekken van één lijn in de ontwerphoek.

Toyota Sport Crossover

Waar we het ene model al in vol ornaat mogen zien, zijn er ook auto’s die in 2025 komen waarvan de maker alleen nog de conceptversie toont. Sinds de aankondiging van december 2023 heeft Toyota geen beelden meer vrijgegeven van een mogelijk productiemodel van de Sport Crossover Concept. Toch beweert het merk dat de auto volgend jaar komt. We zijn benieuwd.

Tesla Model Y facelift

Goed, je weet het natuurlijk nooit met Musk en zijn beloftes (wie weet verschijnt de nieuwe Roadster komend jaar wel), maar deze keer hebben we vertrouwen. Een prototype van de facelift werd namelijk in juli van dit jaar al gespot. De verwachting is dat de Model Y eenzelfde soort update krijgt als de Model 3. Denk aan nieuwe koplampen, velgen en wat nieuwe techniek.

Tesla Model Q (?)

Foto: Open AI/Dall-E

Nog eentje uit de geruchtenmolen. Verschillende Chinese media meldden kortgeleden dat Tesla-manager Travis Axelrod de komst van een goedkope Tesla voor 2025 verklapte. Deze Tesla zou de naam Tesla Model Q krijgen en minder dan € 30.000,- moeten kosten. Neem bij dit nieuws wat korreltjes zout.