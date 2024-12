De eerste Enzo ooit gebouwd heeft 7 dagen op Nederlands kenteken gestaan

Gelukkig zijn er ook exoten op kenteken gezet die wat langer in Nederland zullen blijven. Waaronder eentje van een Autoblog-lezer.

Ook in november werden verschillende exclusieve auto’s voorzien van een Nederlands kenteken. Wat dacht je van een Ferrari F40, een Lamborghini Countach 5000 QV, een Maserati MC20 of een Mercedes-McLaren SLR? Allemaal fantastische auto’s, maar deze keer richten we ons even op wat andere pareltjes.

Ferrari Enzo

De allereerste (productie) Enzo heeft nu een stukje Nederlandse geschiedenis. Dit is de Rosso Corsa Enzo die, samen met een geel exemplaar, op 27 juni 2002 gepresenteerd werd aan een select groepje klanten, relaties en journalisten op het terrein van het Fiorano circuit, waarbij het woord werd gedaan door Ferrari’s topmensen zoals Luca di Montezemolo, Piero Ferrari, Jean Todt en Sergio Pininfarina.

Dezelfde auto werd later dat jaar getoond op de Autosalon van Parijs, toen samen met een zwart en een geel exemplaar. Sommige lezers zullen zich misschien nog wel de foto’s herinneren van hoe de rode Enzo schuin op een paar paaltjes staat zodat je ook de onderkant kon bewonderen. En ja, het is ook de auto met de bekende ‘MO 140 EF’ platen die je in allerlei brochures en artikelen zag.

Een bijzonder exemplaar dus, nu met wat Nederlandse historie. In juni werd de auto namelijk door Bernards Exclusives naar Nederland gehaald. In november is de auto verkocht aan iemand in het buitenland en voor het gemak op Nederlandse platen gezet, want dat maakt het dan weer iets makkelijker om de auto elders te registreren. Het avontuur op gele platen was dus helaas van korte duur, slechts zeven dagen. Maar goed, we kunnen in ieder geval zeggen dat de allereerste Enzo ooit op Nederlands kenteken heeft gestaan!

Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera

Het is leuk om in deze rubriek ook eens aandacht te kunnen schenken aan een auto die gekocht is door een Autoblog-lezer. Het gaat daarbij om een Gallardo LP570-4 Superleggera in de fantastische kleur Arancio Borealis.

De Gallardo werd in 2003 gepresenteerd en vier jaar later volgde de eerste Superleggera. Honderd kilo minder gewicht en tien extra paardenkrachten zorgden voor flink wat meer sportiviteit ten opzichte van de standaard Gallardo, wat zeer gewaardeerd werd door de kopers.

In 2011 volgde de tweede Superleggera, beter bekend als de LP570-4 Superleggera. De 5.0 liter Lamborghini V10 was nu vervangen door een nieuwe 5.2 liter Audi V10, die ook in de Audi R8 lag. Het vermogen steeg van 530 naar 570 pk, het koppel van 510 naar 540 Nm. Opnieuw ging het gewicht een stukje omlaag, mede door gebruik van carbon onderdelen, ruiten van polycarbonaat en titanium wielbouten.

Het exemplaar van Autoblog-lezer @madvillain is oorspronkelijk geleverd in Zwitserland, met de tweede (en vorige) eigenaar in Zuid-Duitsland. Uitgevoerd in het oranje, of zoals ze bij Lamborghini zeggen ‘Arancio Borealis’, en geleverd met de kleinere carbon achterspoiler.

Van de eerste Superleggera, met een productieaantal van 618 stuks, staan er nu negen op Nederlands kenteken. De exacte productieaantallen van de LP570-4 Superleggera zijn niet bekend, maar daarvan staan er nu maar drie op Nederlands kenteken. Best zeldzaam dus!

Aston Martin V12 Speedster

Er is ook weer een nieuwe V12 Speedster op kenteken verschenen, die meteen flink wat aandacht wist te trekken. De auto is namelijk meerdere keren gespot met twee Kerstmannen erin.

De V12 Speedster werd in 2020 gepresenteerd en was geïnspireerd op de DBR1 uit de jaren ’50 en de CC100 Speedster designstudie uit 2013. De totale oplage is slechts 88 stuks, waarbij het best opvallend is dat er nu zeven stuks op Nederlands kenteken staan. En dat voor een landje waar een dak toch wel erg welkom is om je tegen de regen te beschermen.

Porsche 911 Turbo 50

Screenshot uit video van Porsche Centrum Leusden, via LinkedIn

Ruim 20.000 staan ervan op Nederlandse kenteken: de Porsche 911. Niet heel raar voor een auto die al sinds 1964 gebouwd wordt en waarvan er ondertussen al ruim 1.2 miljoen zijn gemaakt.

Bij de RDW gebruiken ze meer dan 450 ‘handelsbenamingen’ voor de 911 en in november is daar een nieuwe bijgekomen: de Porsche 911 Turbo 50. Van de 1.974 stuks die gemaakt gaan worden, daarbij verwijzend naar het jaar waarin de eerste 911 (930) Turbo gepresenteerd werd, is nu de eerste op gele platen verschenen. De eigenaar heeft voor zo’n 25.000 euro aan opties aangevinkt, waarmee de prijs op € 397.846 is uitgekomen. Daarmee is het trouwens niet eens de duurste Porsche die in november op kenteken is gekomen, die eer gaat naar een 911 GT3 RS met een prijskaartje van € 447.243.

Donkervoort F22

De firma Donkervoort heeft sinds de S7 in 1978 flinke stappen gemaakt. Van een 1.6 liter Ford motor met 90 pk tot de 2.5 liter Audi motor met 500 pk in de huidige F22. De prijzen hebben echter ook flinke stappen gemaakt, want de tien F22’s die nu op Nederlands kenteken staan hebben een nieuwprijs die ligt tussen € 307.981 en € 513.547.

Ruim een half miljoen euro voor een Donkervoort, dat zijn toch een hoop centjes. Wel heb je dan een Bare Naked uitvoering waarbij het carbon mooi zichtbaar is. De laatste die op kenteken is gekomen, die met het prijskaartje van € 513.547, is een groene Bare Naked uitvoering die recent op het Circuit Park Zandvoort gespot is met Prins Bernhard van Oranje achter te stuur. Of hij ook de eigenaar is weten we niet, maar dat zou geen verrassing zijn, aangezien hij een fervent autoliefhebber is en tevens voldoende centjes heeft om zoiets te kunnen betalen.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: @realcarfreaks / Bernards Exclusives

Lees ook het eerdere artikel over de nieuwe modellen die in november op kenteken zijn gezet!