Eindelijk: Tesla Model S en X nu ook met normaal stuur

Voor wie de Tesla Model S en X even weer wat meer down-to-earth wil maken, is er nu ook de optie voor een normaal stuur.

De Tesla Model S gaat al weer 11 jaar mee en we moeten zeggen: het is nog steeds best een goed design. Wel is het design al twee keer ingrijpend opgewaardeerd. De eerste keer verdween de ‘grille’ en kwamen er LED-koplampen om de hoek kijken. De tweede keer was minder radicaal, vooral performance-modificaties voor de Plaid-uitvoering en het interieur waren toen de highlight.

Yoke

Op zich was dat interieur best een aardige upgrade. Het verticale scherm werd ingeruild voor een horizontaal scherm en werd een stukje groter. In plaats van een versnellingspook kwam er een soort revolutionaire ‘slider’ om de versnelling te bepalen. Toch wordt dit alles overschaduwd door de yoke. Yoke is de Engelse term voor een vliegtuigstuur en daar deed het stuur van de nieuwe Model S en Model X dan ook vooral aan denken. Niet iedereen is er fan van en ondergetekende hoort daarbij. Niet omdat het perse een slecht idee is, maar omdat het fenomeen ‘stuur’ niet een revolutie nodig had. De logica van Tesla is natuurlijk dat een stuur binnenkort sowieso verleden tijd is, maar tot die tijd is een rond stuur wel zo fijn. Toegegeven, je went er vast aan, dus een wereldramp is de yoke niet.

Normaal stuur voor Tesla Model S en X

Tesla peilde echter de gebruikers zelf en die feedback bleek nuttig te zijn. Het bleek namelijk dat er behoefte is om weer een ‘normaal’ stuur te hebben in de Tesla Model S en Model X. Daarom is die optie terug en per direct te configureren. De yoke blijft uiteraard ook, je krijgt de keuze.

Gratis!

Dat klinkt als een sluwe marketingtactiek: laten bijbetalen voor de optie die voor de ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’-kopers eigenlijk een no-brainer is. Maar Tesla is de minste niet en gunt je het stuur voor de Model S en Model X als gratis optie. Sterker nog: het is het nieuwe standaard stuur. Voor de yoke moet je nu apart de optie ‘yoke’ aanvinken. Tesla beschrijft de yoke nog steeds als een unieke optie voor een rijdersauto. Uniek is het zeker, maar je mag dus ook iets minder uniek zijn vanaf nu.