Eindelijk: je kunt nu de Porsche 911 van je dromen samenstellen!

Een Porsche 911 samenstellen was al een leuk tijdverdrijf, maar het is nu nog leuker geworden.

Zelf een nieuwe Porsche samen mogen stellen is een privilege dat helaas maar voor weinigen van ons is weggelegd. Gelukkig kun je altijd nog een hypothetische Porsche samenstellen via de configurator. Dromen kan óók heel leuk zijn.

Porsche heeft altijd een zeer uitgebreide configurator waarbij je alle beschikbare opties aan kunt vinken. Daar zijn we hen heel dankbaar voor. Toch was er een minpuntje: je kon niet zoveel spelen met kleuren. Als je grijs, wit en zwart niet meerekent zijn er maar een stuk of zeven kleuren waaruit je kunt kiezen.

Gelukkig heeft Porsche eerder dit jaar de configurator uitgebreid met de PTS-kleuren. Daarmee heb je een uitgebreid kleurenpallet om mee te experimenteren. Toch was er een bittere teleurstelling: deze mogelijkheid was er niet bij de 911. En dit is juist de auto die je wilt samenstellen. Je gaat ‘m toch niet echt kopen, dus waarom niet meteen voor een 911 gaan?

Gelukkig hebben we goed nieuws: Porsche heeft nu ook het Paint to Sample-pallet aan de 911 toegevoegd. Nu kun je dus eindelijk de Porsche van je dromen samenstellen. Zo’n speciaal kleurtje kost je wel €9.299 tot €10.430 extra, afhankelijk van het model. Maar dat is nu juist het mooie van een Porsche 911 voor de fun samenstellen: geld speelt geen rol.

911 Turbo S – Riviera Blauw 911 Targa 4S – Underberggroen 911 Carrera 4S Cabriolet – Hellelfenbein

We zijn natuurlijk de beroerdste niet en hebben zelf even het goede voorbeeld gegeven met een aantal leuke samenstellingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Sport Classic in Speed Gelb? Of een Targa in Underberggrün?

Goed, we hebben het hier natuurlijk over smaakgevoelige kleuren, dus we zouden zeggen: probeer het vooral zelf eens uit. De mogelijkheden zijn nu legio, in de configurator van de Porsche 911.