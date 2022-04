Paint to Sample nu toegevoegd aan Porsche configurator

Alle petrolheads zullen vandaag bijzonder onproductief zijn. De paint to sample-functie is toegevoegd aan de Porsche configurator.

Het is vrijdag, dus het kan zijn dat de concentratie om te werken niet helemaal ideaal is. Bijna een hele week heb je je uit zitten sloven voor de baas en nu begin je te verlangen naar bitterballen, biertjes en blokjes kaas. Dat kan niet anders, want anders las je dit artikel nu niet.

Maar mocht jij je niet tot het werk kunnen zetten, maar moet je wel achter je bureau blijven zitten, dan hebben we goed nieuws. Porsche heeft namelijk een paar aanpassingen gedaan aan hun beruchte configurator.

Sepiabruin

Paint to Sample

Want deze is nog even verder uitgebreid. Zoals collega @nicolasr afgelopen week al zei, in veel gevallen is de keuze qua kleur wat beperkt voor enkele modellen. Gelukkig heeft Porsche voor dat (zelf gecreëerde probleem) nu ook een oplossing. Paint to sample is nu toegevoegd aan de configurator van Porsche!

Mintgroen

Nu kennen we PTS (Paint To Sample) van Porsche al. Dan kun je de kleuren uitkiezen die je maar wil. Normaliter kon je de stalen bekijken bij het betere Porsche Centrum. Maar nu is PTS ook toegevoegd in de configurator. Groot feest!

Speedgeel

Twee soorten

Er zijn twee typen PTS. De eerste PTS is eigenlijk helemaal geen paint to sample, want je kunt dan alleen kiezen uit de geselecteerde kleuren van Porsche. Dat kost je zo’n 10 mille, afhankelijk van de auto. Dat zijn dan wel kleuren waarvan Porsche vindt dat het past.

Barnatogroen (Bentley kleur)

Dus mintgroen en Rubystar zijn niet op alle modellen mogelijk. Over modellen gesproken, alle Porsches zijn te kiezen, behalve de 911. Die komt later er nog bij, uiteraard.

Willow groen

Ambivalent

Het is een beetje ambivalent. Het is natuurlijk een geweldig verdienmodel. Op een Macan of Cayenne kost Speedgelb en Indisch Rot ineens 10 mille, terwijl het 0 euro is op een 718 of 911. Dat is veel geld voor een kleurtje. Daar heb je ook echte hardware voor als keramische remschijven, bijvoorbeeld.

Olive groen

Wil je écht paint-to-sample, dan kan dat ook. Dat heet dan Paint to Sample Plus en kost nog meer, ongeveer het dubbele van de gewone PTS. Logicherwijs staat die optie niet in de configurator.

Rubystar

De paint to sample-kleuren kun je nu ook zelf uitproberen in de configurator. Dus pak nog een kop koffie, scoor een gevulde koek en beleef de vrijdag van je leven. Om naar de configurator te gaan hoef je alleen maar hier te klikken!

