Automeetings en autopech met de 325d – Autoblog Garage

We gaan wat automeetings af met de 325d. Daarbij krijgen we ook te maken met domme pech.

Het jaar 2022 is natuurlijk het jaar dat het weer mag. De lockdowns en bijzondere maatregelen van Covid-19 zijn inmiddels achter de rug. Dit betekent dat we eindelijk weer gewoon dingen kunnen doen. Combineer dat met mooi weer en je weet waar het tijd voor is: automeetings! Dan bedoelen we niet met een veel te ver gechipte Scirocco met regenpijp bij de McDonalds op de grond tuffen, maar echte automeetings. Je weet wel, met suikerspinnen en draaimolens voor de kinderen, zodat papa even een paar foldertjes, schaalmodellen en homokineten op de kop kan tikken.

Nu was ik absoluut niet van plan om naar een meeting te gaan. In veel gevallen doe ik alsof ik te druk ben. Maar zo gebeurde het dat mijn schoonvader en ik beiden niets doen hadden evenals mijn vriendin en schoonzus (die ook niets te doen hadden, zelfde gold voor mijn schoonmoeder). Reden genoeg voor mijn schoonvader om te vragen wie er mee wilden naar de Citroen Meeting in Twente in de familie-groepsapp. Daarop bleef het heel beleefd stil. Gelukkig had ik het rustig dat weekend en wel zin om er even tussenuit te gaan.

Citroen meeting

Maar ja, je kan niet op een Citroen-meeting verschijnen met een BMW. Gelukkig had de Pater Familias een uitstekend vervoersmiddel, een in werkelijk schitterende staat verkerende Citroen C6 in de kleur Garnache met een lichtbeige interieur en donkere houtpanelen. Nice! Daarmee kun je dan wel verschijnen. Toch wat chiquer dan een verlaagde BMW met Alpina sneeuwschuiver en BBS karrenwielen.



Het rijden in een Citroen C6 is een genoegen. Goede auto’s zijn auto’s die doen waarvoor ze ontworpen zijn. Er zit geen greintje dynamiek in de C6. Maar het ontbreken van elke vorm van sportiviteit, maakt het een briljante auto. De stoelen zijn fauteuils. Het is verrassend stil aan boord, zelfs voor een grote limo. De motor spint soepel in het vooronder en de automaat doet de rest. Het mooie van Frans comfortabel is dat het niet week is zoals bij sommige Amerikanen.

Geheel in stijl arriveren we op het vliegveld. Het eerste dat opvalt: de parkeerplaats is dus niet de meeting. Op een Audi Q5 en Volkswagen Phaeton na zijn er geen producten van de Volkswagen-groep te vinden. Alles staat in het teken van de leukere automobielen. Dus op de parkeerplaatsen zijn er naast veel Citroëns heel veel andere auto’s te vinden die vooral niet saai zijn. Lancia’s, Saabs, Rovers. Het is stuitend verfrissend om te zien dat er alsnog een grote groep mensen is die dapper weerstand blijft bieden aan de geijkte merken en lak heeft aan de heersende conventies.

Publiek

Wat ook opvalt is naast de grootte van het publiek, hoe diep de liefde voor het merk is. Mensen ademenen gewoon Citroen. Er stonden geen rijen met C5 Aircrossen en mensen die er toevallig eentje hadden. Nee, crossovers waren er sowieso nauwelijks te vinden. Grote berlines en charmante kleintjes waren er te vinden. De bloedlijn DS, CX, XM en C6 neemt men bloedserieus, evenals andere Citroëns met pneumatische vering. Aan de andere kant zijn daar de eendjes en afgeleiden.

Buurman, wat een mooie wagen!!!

Zoals het ware vrije geesten betaamt, laten Citroen-eigenaren zich niet opzadelen met de beperkingen van de fabrikant. De meeste creaties passeren dan ook de revue. De ene geslaagder dan de ander. Maar dat maakt niet uit, het past bij het individuele karakter van een Citroën-fanaat. Wat ook opvalt: iedereen is echt bovengemiddeld vriendelijk. Citroën-mensen zijn buitengewoon lief. Ook als ze 10 minuten in de rij staan voor een espresso (‘het is even wachten, maar de koffie is hier zo lekker, als je haast hebt mag je wel voor hoor).

Trouwe achterban

De terugweg is ook geweldig. Op de snelweg alleen maar Citroëns, uiteraard. Of het nu een Axel, 2CV, XM, Evasion (ja!) of C5 Break is: iedereen zwaait vriendelijk. Citroen-rijder ben je altijd en overal. Natuurlijk is het logisch dat ook een merk als Citroën conformistischer te werk moet gaan om zo aantallen te kunnen blijven halen. Hopelijk vergeten ze niet dat juist zo’n trouwe achterban kan zorgen voor het imago dat wij Citroen toedichten.

Eenmaal aangekomen bij mijn schoonvader thuis kon ik weer met de 325d naar huis. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar met de C6, ondanks dat het beide zescilinder diesels zijn met 150 kW. Wat is een BMW toch eigenlijk vreselijk ordinair. Een dag later blijkt zowel mijn vriendin als ik meer tijd te hebben dan verwacht (bedankt @michaelras). Dus wat doe je op een vrije middag? Precies! Nog een car meeting! Ditmaal naar het buitenland. Om te zorgen dat meetings interessant zijn voor een groot publiek, worden ze geregeld bij de grens gehouden. Enschede is prima bereikbaar voor Duitse klanten. En Dinslaken is prima te doen vanuit Nederland.

Porsche Treffen Dinslaken

Op de paardenrenbaan van Porsche wordt elk jaar het Porsche Treffen gehouden. Het is een van de grootste Porsche meetings op deze planeet. Nu moet ik bekennen dat ik hier al een paar keer geweest bent. Een goede vriend van mij heeft een zeldzaam gave 928 S4 waarmee je daar zo op het terrein komt. Dat lukt niet met een 325d, dus die moeten we even op het parkeerterrein neerzetten.

Het Porsche Treffen in Dinslaken neemt men bloedserieus. Net als Citroën-eigenaren zijn Porsche-eigenaren apetrots op hun auto. Er staan uiteraard wel wat Cayennes (veelal om een bijzondere klassieker te trekken), maar het gros betreft toch echt de sportwagens van het merk. Het mooie is dat je ze echt van allerlei pluimage tegenkomt. Van een smetteloze 924 Martini tot de 991 Speedster.

Laatste keer Dinslaken

De versnaperingen zijn wel van een ander kaliber. Bier (niet voor mij, moest nog rijden) en een broodje worst met Zenf is het Duitse dieet. Ondanks dat de meeting enorm groot is, heerste er toch een beetje melancholie. Zoveel bijzondere Porsches als voorheen stonden er niet, nu waren we dit keer ook ietsje later dan normaal. Daarbij is het de laatste keer dat deze meeting gehouden werd. De paardenrenbaan in Dinslaken wordt gesloopt ten faveure van een woonwijk.

Volgende editie van de Porsche Freunde meeting wordt in Mülheim gehouden. Na een groot rondje lopen valt vooral op hoe verschillend de Citroen- en Porsche-rijder zijn. In beide gevallen is er absoluut liefde voor het merk. Het heeft overigens niets met niveau te maken. Op de Citroenmeeting was Universitair onderwijs het minimum, ondanks de hogere prijzen van de Porsches was de atmosfeer in Dinslaken meer, eh, bourgiaise.

Noodlot!

De terugweg vanuit Dinslaken is vrij eenvoudig, je rijdt de A3 op en dan kun je in een stuk naar Nederland rijden. Daarmee heb ik proefondervindelijk kunnen vaststellen dat de witte BMW net zo vlot/langzaam is als een 911 Carrera (996) en Boxster S (981). Dat ging gelijk op, in het begin van de tussensprint pakt de BMW meters, maar op hogere snelheid liepen de Porsches in. Absoluut niets om je voor te schamen met een eenvoudige diesel-station. Het laatste gedeelte gaat iets rustiger, mede vanwege de drukte. De A3 is bezaaid met Nederlanders en die hebben een bovengemiddelde affectie met de linkerbaan.

Bijna magnetisch worden ze ernaar toe getrokken. Het is echt bizar, als je er over nadenkt. Bij het naderen van een vrachtwagen gooit een Nederlandse Passat de auto al naar links terwijl er nog 800 meter beschikbaar is. Aangezien rechts inhalen in Duitsland absoluut nicht im frage is, moet je wel remmen. Bij het inhalen van de Passat voel ik een minimaal duwtje in het stuur. De A3 is vrij hobbelig, dus op zich niet zo heel erg, denk ik. Toch besluit ik geen risico te nemen door vooral niet door te accelereren.

Pech

Blij toe, want nog geen 15 seconden later brandt er een icoontje. Lekke band. Darned. Ondanks dat je instinctief denkt aan remmen, wil ik het middelste pedaal niet aanraken. Niet remmen, niet remmen, niet remmen. Als het een lekke voorband is en alle massa naar voren gaat, kan de band nog erger beschadigen. Ik neem de afslag bij Emmerich, daar is een tankstation aan de Kapellenberger Weg. Ik inspecteer de banden en zie dat de rechtsvoor iets zachter is. Hard genoeg om de auto overeind te houden, maar absoluut zachter dan de rest. Ik pomp ‘m op om maar een laatste stint naar Nederland te halen. We zijn nu zo dichtbij, ondanks dat ik gelukkig de Europese dekking heb gekozen bij mijn verzekering.

De snelweg weer op en alles lijkt goed te voelen bij 100 km/u. Ik verlaag de snelheid naar 80% om zo achter een vrachtwagen te kunnen rijden. Helaas gebeurt hetgeen waarvan ik verwachte dat ging gebeuren. De band is zo goed als leeg. Gelukkig gebeurt dat bij Elten. Bij de Oude Grens Bergh kan ik de auto uit laten rollen. Eindelijk terug in Nederland. Daar meteen de hulpdienst gebeld. Een E91 heeft namelijk geen reservewiel en ik heb geen runflats uit puristische overtuiging.

Zoals @martijngizmo zegt: alleen de onderkant was kapot!

Hulpdiensten

De hulpdiensten zijn echter snel aanwezig. Er staat zowel een busje als een vrachtwagen. In sommige gevallen volstaat het om de band te plakken met zo’n spuitbus. Dat lukt echter voor geen meter, het gat is te groot. Gelukkig kan de auto op de vrachtwagen worden getild.

Maar ja, wat doe je dan op een zondag, aan het einde van de middag? Normaliter kunnen dit soort dingen best lang duren. Gelukkig kent de chauffeur een garagehouder in de buurt: Auto Blij in Zevenaar. De Chauffeur pleegt een telefoontje en voilà, binnen 10 minuten staan we bij Auto Blij. Hij heeft geen nieuwe Dunlop Sportmaxx RT2-band liggen, maar wel een jong gebruikte Continental. Voor een paar tientjes gaat ‘ie erop. Het duurt slecht 15 minuten voor we weer onze weg kunnen vervolgen. Mijn vriendin blij, ik blij. Dankzij de snelle service van Auto Blij.

Wat de reden is van de lekkage, is nog niet bekend. We gaan dat dus eventjes goed uit laten zoeken. Ook mag de auto binnenkort voor onderhoud naar de garage. Dat niet alleen, ook staat er een vervroegde tactische APK op de planning.

