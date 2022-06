Stoelendans F1 2022: Wie rijdt er volgend jaar?

Het is weer tijd voor de stoelendans F1 2022, wat kunnen we verwachten?

We zijn nog niet eens halverwege, en het silly season lijkt te gaan beginnen. De instigator is niemand minder dan Sergio Pérez. Doordat hij voor twee seizoen bijtekende, vervalt er een optie voor Pierre Gasly, om maar even een voorbeeld te noemen.

Maar er gaan meer dingen gebeuren. Dat kan niet anders. Toch is de stoelendans van de F1 in 2022 dit jaar anders dan normaal. Er zijn veel paatsen bezet in de top. Onderin is er meer plaats, maar is er minder kwaliteit. Zowel qua rijders als teams. Kortom, we hebben het stoelendans F1 2022-artikel voor je!

Mercedes

Lewis Hamilton: tot en met 2023

George Russell: tot en met een hele lange tijd

Bij Mercedes zetten ze uiteraard hun geld op George Russell. Hij presteert dit jaar immers beter dan Lewis Hamilton. In de voorgaande jaren werd hij al gezien als topcoureur en die verwachting maakt hij helemaal. Best knap, want alle ogen zijn op Mercedes en Hamilton gericht. Enfin, wat er hier gebeuren? Russell blijft nog een hele lange tijd. Hamilton heeft voor twee jaat bijgetekend na de GP van Michael Masi in Abu Dhabi.

Of hij die optie gaat lichten is een twee, Hamilton zit echt in de hoek waar de klappen vallen. Daarbij maakt hij een verslagen indruk. Aan de andere kant, in veel gevallen is het een combinatie van een slechte auto en gewoon domme pech (terwijl Russell geluk heeft). Hamilton gaat waarschijnlijk nog wel een jaartje door, al is het omdat Wolf anders gaan alternatief heeft.

Red Bull

Max Verstappen: tot en met 2028

Sergio Pérez: tot en met 2024

Hier geen bijzonderheden meer. Perez zijn contract liep af, maar vlak voor de GP van Monaco 2022 tekende hij al bij. Ietsje te vroeg, zo oordeelde hij zelf iets te luid na de race. Dit seizoen is hij een stabiele factor in het team. Ook erg prettig, hij heeft geen bewijsdrang.

Verstappen ligt het langst vast van alle coureurs: tot 2028. Daar zullen ongetwijfeld de nodige haken en ogen aan zitten. We gokken erop da zo lang Red Bull een top 3 auto bouwt Verstappen blijft. Als ze door de ondergrens zakken, kan Verstappen flirten met andere teams.

Ferrari

Charles Leclerc: tot en met 2024

Carlos Sainz: tot en met 2024

Bij Ferrari is in principe ook alles in kannen en kruiken. Ze hebben twee steengoede coureurs waarmee ze nog een hele tijd kunnen doen. Vorig seizoen was Leclerc sneller over een ronde, maar Sainz constanter in de races.

Nu is wel duidelijk dat Leclerc – met deze auto’s althans – de overhand heeft. Op wat opstart-foutjes van Sainz na, presteren beide coureurs naar behoren. Het ligt dus – zoals wel vaker bij Ferrari – aan de auto en met name het team.

McLaren

Lando NorrisL: tot en met 2025

Daniel Ricciardo: tot en met 2023

Bij McLaren presteert Lando Norris voor het derde jaar meer dan uitstekend. De jonge olijke Brit weet constant het maximale uit de McLaren te halen. Daniel Ricciardo lukt dat overduidelijk niet. De Australiër is het niet ineens kwijt.

Bekijk deze analyse van Driver61 om te zien waar het hoogstwaarschijnlijk aan ligt. Zak Brown heeft laten weten dat hij Ricciardo naar huis kan sturen als de Honingdas slecht blijft presteren.

Alpine

Fernando Alonso: tot en met 2022

Esteban Ocon: tot en met 2024

Een oud-wereldkampioen die al eens eerder met pensioen is gegaan. De oudste coureur van het veld. Contract loopt dit jaar af. Afgaande op die fouten zou je kunnen constateren dat het na dit jaar klaar is. Wij denken van niet.

Alonso is nog steeds bloedsnel en zit er elke race bovenop. Ook is ‘ie goed gemutst, dat is ook weleens anders geweest. Het zo eens niet verbazen dat hij nog voor twee jaar bijtekent.

AlphaTauri

Pierre Gasly: tot en met 2022

Yuki Tsunoda: tot en met 2022

Twee coureurs die met een aflopend contract zitten. Yuki beleefde een rampjaar in 2021, met net voldoende sensationele momenten tussen de crashes door. Dit jaar herpakt hij zich keurig en presteert hij beter dan Gasly. Wie had dat gedacht! Onze voorspelling: Tsunoda mag blijven, zij het met een contract van een jaar.

Bij AlphaTauri wil men kunnen schakelen als de nieuwe Vettel of Verstappen komt bovendrijven. Voor Gasly is het klaar. Hij heeft bij Toro Rosso gereden, een half jaar naast Verstappen bij Red Bull. Na zijn demotie reed hij de sterren van de hemel bij AlphaTauri. Het heeft niet mogen baten, hij komt niet terug bij Red Bull nu Pérez heeft bijgetekend.

Aston Martin

Sebastian Vettel: ot en met 2022

Lance Stroll: Zo lang papa er is

Aston Martin is namelijk zeldzaam traag. Lawrence Stroll kocht een compleet automerk plus Formule 1-team. Vervolgens past hij zijn managementmethoden – schreeuwen dat het beter moet – toe aan het personeel.

Vettel zal waarschijnlijk na dit seizoen het licht uit doen. Hij is viervoudig wereldkampioen en heeft sinds kort een schitterende bos haar. Lekker genieten van vrouw en kinderen.

Williams

Nicholas Latifi: tot en met 2022

Alexander Albon: tot en met 2022

Williams heeft Dorint Capital achter zich. Het geld van Latifi niet meer nodig. Dat komt goed uit, want het talent is bij de Canadees beperkter dan het budget. Latifi is een uitstekend coureur die zich prima staande houdt, maar je zet Wout Weghorst of Tom Beugelsdijk ook niet in de basis bij een Champions League-finale.

Alexander Albon doet het daarentegen prima. Het is ook een prima kerel om erbij te hebben, zowel voor het team als de sponsoren. Daar houdt Capito wel van.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas: ‘meerdere jaren’

Guanyu Zhou: Tot en met 2022

Valtteri is een geweldige vent, dat weten we allemaal. Dit jaar rijdt hij meer dan uitstekend. Er is duidelijk wat spanning af bij de Fin, die meer lacht dan ooit. Logisch, want ondanks dat Mercedes hem niet hoefde, is hij nauwelijks langzamer met de Alfa Romeo.

Over Zhou kunnen we kort zijn. Die doet het goed genoeg als coureur. Vanwege zijn afkomst is hij zeer interessant voor sponsoren. Als ‘ie ook prima presteert, is het een perfecte coureur voor een team als Sauber.

Haas

Kevin Magnussen: ‘meerdere jaren’

Mick Schumacher: tot en met 2022

Het afdanken van Nikita Mazepin bleek een goede zet. De zeldzaam slechte Rus bleek, eh, zeldzaam slecht. Sterker nog, dankzij Mazepin dachten we dat de Haas extreem slecht was, Mazepin zeldzaam slecht en Schumacher een lichtpuntje.

Magnussen is qua coureur net Jos Verstappen bij Arrows: zeer agressief, getalenteerd en pakt punten als die kans zich aandient. Voor Schumacher wordt het lastig. De Duitser moet echt gaans stoppen met auto’s afschrijven en geen punten halen. Onze inschatting is dat hij uiteindelijk wel mag blijven, maar voor slechts een jaar en een optie voor een tweede.

Wie kunnen er weg:

Er zijn 8 coureurs die voor volgend jaar nog geen zitje hebben. Nu is het goed mogelijk dat sommige coureurs daarvan gewoon een verlenging krijgen. Nicholas Latifi staat op pole position. Hij crasht veel, net als Schumacher. Maar in tegenstelling tot Mick zie je bij Latifi geen potentie. Gasly zal waarschijnlijk de mogelijkheid krijgen om te kunnen verhuizen van team. Het probleem is dat alle betere teams behoorlijk bezet zijn. Alleen bij Alpine is er een eventuele vacature.

Dat is dan ook nog eens alleen ALS Alonso er de brui aangeeft (wat ‘ie niet gaat doen gezien zijn vorm) én als Gasly de strijdbijl begraaft met Ocon. Schumacher zou op de wipstoel kunnen zitten. Echter, het is bekend dat hij bij elke klasse ‘er even in moet komen’. Daarbij heeft hij talent en is hij gewoon snel. Vergeet ook niet dat een Duitse coureur met de naam Schumacher goud waard is in commercieel opzicht.

De tweede coureur die lijkt te vertrekken is Sebastian Vettel. Er is eigenlijk geen reden om door te gaan. Het team presteert ondermaats, hij is al viervoudig wereldkampioen en kan niet meer lachen van de kwartjes. In een andere mate zou je dat kunnen zeggen over Lewis Hamilton. Die gaat ook niet meer zijn hoogtepunt evenaren, voorlopig. Toch denken we dat hij nog blijft. Mercedes is alsnog het derde team en zou volgend seizoen een sprong kunnen maken. Hamilton heeft ook nog iets om voor te vechten. Daarbij en Hamilton komt (veel) scherper over dan Vettel.

Welke coureurs kunnen erbij?

Dan komen op de coureurs die aan de poort kloppen. Formule 1 is alleen weggelegd voor absolute toptalenten of veel mindere goden met diepe zakken. Zo simpel is het in de sport. Voor volgend jaar geven wij de voorkeur aan Nyck de Vries (Williams) en Oscar Piastri. Natuurlijk, we hebben een oranje bril op.

Wel moeten we eerlijk bekennen dat De Vries een coureur is die je kiest als iets moet kiezen. Bijvoorbeeld: als Latifi zijn adamsappel verzwikt en een weekend of twee niet kan rijden, is De Vries is je man. Het is niet de coureur die je per se in de sport wil zin. Dat is het wel het geval met Oscar Piastri. Piastri is sneller, beter, jonger en heeft meer potentie dan De Vries.

Wat ook kan: De Vries blijft to 65e ambassadeur bij Mercedes en begeleid de kleinkinderen van Hamilton in de karts. Je kunt perfect Latifi naar huis sturen en Piastri in die auto zetten. Dan kan Williams mooi overstappen op Renault-motoren. Wanneer Piastri gerijpt is en Alonso dan écht met pensioen gaat, kan Piastri mooi naar Alpine. Kortom, voor alles is een oplossing. Behalve voor Pierre Gasly.

Imagecredit hoofdfoto: Mercedes-AMG F1 via Twitter.

