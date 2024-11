Eindelijk: je kunt nu een nieuw kenteken krijgen zónder eentje!

De RDW komt de haters van de duplicaatcode tegemoet.

Het is voor velen een doorn in het oog: het beruchte eentje op het kenteken. In sommige gevallen is het zelfs – de gruwel – een tweetje of een drietje. Er zijn mensen die een auto ervoor laten staan.

Los van het feit dat het lelijk is kunnen duplicaatcodes inderdaad betekenen dat een auto een tumultueus verleden heeft. Maar het kan ook een redelijk onschuldige oorzaak hebben. Bijvoorbeeld als je simpelweg je kentekenplaat een keer verloren bent op de snelweg of als de auto geëxporteerd is en weer opnieuw geïmporteerd.

De RDW geeft nu eindelijk gehoor aan de wens om een nieuw kenteken aan te vragen zónder duplicaatcode. Let wel: dit is alleen mogelijk in specifieke situaties. Zo’n duplicaatcode heeft ten slotte wel een functie, dat moeten we even niet vergeten.

Het weglaten van het eentje is alleen mogelijk bij herregistratie, oftewel bij import van een auto die eerder op Nederlands kenteken heeft gestaan. Ook moet het oude kenteken ingeleverd zijn bij de RDW of een RDW-erkend bedrijf. Uiteraard zonder eentje.

Als je géén duplicaatcode op je kenteken wil kun je nu via het contactformulier van de RDW een verzoek indienen. Je moet er dus wel even wat moeite voor doen, maar de RDW belooft dat dit in de toekomst makkelijker wordt. Dan wordt een duplicaatcode automatisch achterwege gelaten als de auto aan de voorwaarden voldoet. Dat is toch even goed nieuws op een grauwe maandag.

Foto: Tesla Roadster met een duplicaatcode (en panel gaps), gespot door @biertjuh