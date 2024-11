Doorstaat elektrische Porsche Macan de test

Petrolheads willen de elektrische Porsche Macan haten, maar of dat terecht is gaat blijken uit onze test.

Met de Taycan heeft Porsche laten zien dat ze een goede EV kunnen bouwen die ook nog eens de Porsche badge waardig is. Inmiddels wisten ze al meer dan 140.000 exemplaren van de Taycan te verkopen, maar ondanks de excellente facelift hebben ze het nu taai om Taycans aan de man te brengen.

Prijzig elektrische auto’s zijn bepaald geen hardlopers gebleken. Porsche ontsprong in eerste instantie de dans, maar nadat de nieuwigheid er vanaf was, bleef het ook in de Taycan showroom akelig stil. Dat is geen fijne voorbode voor de elektrische Macan. Zeker niet omdat Porsche de nogal goed lopende benzine Macan uit de prijslijst in Europa heeft gehaald.

Ze moeten er peentjes over hebben gezweet in de boardroom bij Porsche, want de software van de Macan bleek een hoofdpijndossier. Porsche ontwikkelde een compleet nieuw platform, wat onder meer ook door Audi gebruikt gaat worden: Premium Platform Electric (PPE).

Het hart is de accu

De accucellen onderin de auto bepalen voor een groot deel de prijs van iedere elektrische auto en zijn nogal bepalend voor de dagelijkse bruikbaarheid. Voor de elektrische Macan uit deze test koos Porsche voor een fors, bruto 100 kWh groot accupakket (95 kWh netto). Net als bij de Taycan opereert de accu op 800 volt, wat sneller ontladen (meer powerrr!) en sneller opladen mogelijk maakt. Aan de DC snellaadpaal halen alle Macans dan ook minimaal 270 kW. Van 10 tot 80% laden kost dan maar 21 minuten.

Met het forse accupakket is de range natuurlijk ook prima: de basis Macan met achterwielaandrijving, de elektrische Porsche Macan 4 uit deze test haalt 613 km in de WLTP-testcyclus. Ook als je als een Porsche rijder aan het verkeer deelneemt, moet in de praktijk 400 kilometer wel haalbaar zijn.

Hoeveel vermogen is genoeg voor de Macan

Elektrische auto’s zijn allemaal snel en dus kom je in de vreemde situatie dat zelfs de instappers al rap genoeg zijn. De instap Macan heeft al 360 pk en snelt in 5.7s naar de 100. De Porsche Macan 4 uit de test kost slechts 3.600 euro duurder en heeft 408 pk. De sprint naar de 100 daalt dan al naar 5.2s. Voor normaal huis, tuin en keuken gebruik is het prima, hoewel je ook kan betogen dat een Porsche nét iets sneller dan “normale” auto’s moet zijn.

Het vermogen bij de Macan 4S stijgt al naar 516pk, de Macan Turbo heeft zelfs 639pk/ 1.130 Nm. Daarmee snelt de Porsche SUV waarmee je je gezin kan vervoeren in 3.3s naar de 100. Totale overkill, maar Porsche is ook slim genoeg geweest om de Macan Turbo een net ander uiterlijk te geven dan zijn mindere broers.

Ook de elektrische Macan stuurt als een echte Porsche

Je hoopt en verwacht niets anders, maar toch. Inmiddels kan ik boeken volschrijven over EV’s die meer dan voldoende vermogen hebben, maar die nog minder inspirerend zijn dan een overspannen wiskunde leraar. Het is niet heel moeilijk om een elektrische auto te bouwen die flink wat vermogen heeft. Maar eigenlijk begint het spelletje dan pas.

Porsche zou Porsche niet zijn als ze het weggedrag van de elektrische Macan niet prima voor elkaar zouden hebben. Wat een snoepje. Het stuurgevoel is top, de elektrische aandrijflijn reageert uiteraard razendsnel, maar het is vooral de balans waar Porsche het verschil maakt.

Zelfs in de Macan 4, die nog een relatief bescheiden vermogen naar alle vier de wielen stuurt, kan het gaspedaal worden ingezet om de koers te veranderen. Het spelletje is verslavend: de ene keer rem je de Macan de bocht in, met het gas (stroom dus) duw je de achterwielen naar buiten om de neus naar binnen te forceren. Als een kogel schiet je de bocht uit, hoewel je dan ook gaat wensen dat je een Macan 4S of Turbo had besteld.

Of kies voor het andere recept en ga voor de bandenrook. Met abrupter gasgeven in de bocht, waaiert de kont van de Macan lekker uit. Het is niet iedere dag dat we met een praktische gezinsauto zo lekker konden vegen. En dan was dit niet eens de Macan Turbo (die al zijn 639 pk naar de achterwielen kan sturen én standaard Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), een elektronisch gestuurd sperdifferentieel op de achteras, heeft.

Zijn er nog minpunten

Zoals zo vaak is er best wat te personaliseren, je kan de prijs van de elektrische Macan dus nogal opplussen. Het is standaard verhaal bij Porsche (en sommige andere Duitse merken), dus over die prijs wil ik niet te veel zeveren.

Wel over de verschillen tussen de Macan 4 en de Turbo. De Macan heeft een dikke voorspoiler, randen rond de wielkasten en een diffusor. Bij de Macan 4 is het allemaal, wat goedkoop aandoend mat kunststof. Bij de Macan Turbo is het hoogglans zwart, wat veel beter oogt. Technisch gezien kan het echt op iedere Macan, Porsche probeert hier klanten in de Macan Turbo te krijgen.

Killer features

Porsche is en blijft een mooi merk. De sleutel van een Porsche op de bar kunnen gooien, dat is echt een lifechanger. Kies vooral ook een kleur op je Macan en laat de sleutel ook meespuiten. Dan is die makkelijker te vinden in je lade met sleutels en dat is ook fijn om aan diezelfde bar even te kunnen melden. Fake it untill you make it (en koop een 996).

Redelijk briljant is de 84 liter grote frunk. Met een druk op de afstandsbediening zwiept die op zijn gasveren open. Geen gepruts met een haakje dus, zo hoort het.

Andere, minder zichtbare wetenswaardigheden: de elektrische Macan kan met 240 kW recuperen. Je kan dus echt stevig remmen zonder dat de remschijven worden aangesproken.

Voor de nerds: de elektrische Macan kan bankladen aan 400v paal, de accu wordt dan als het ware gesplitst. Dat scheelt weer een conversie slag en de bijbehorende hardware (kosten en gewicht).

Alternatieven

De Audi Q6 e-tron is dezelfde auto, maar dan met Audi ringen. Voor diegenen die de pikorde niet begrijpen: de Audi is ook nog wat goedkoper, maar heeft dezelfde sleutel als een Audi A1.

De Hyundai Ioniq 5N heeft ook het sleutelprobleem. In theorie is het een waardig alternatief voor de Porsche Macan, zeker voor de stuurmannen (m/v/x) onder ons. In de praktijk is de Macan leuker om mee te sturen en opereert qua interieur, software en afwerking in een duidelijk andere klasse.

Conclusie

Na de Taycan is het geen verrassing dat Porsche een goede EV kan bouwen die ook nog eens lekker stuurt. Toch is de elektrische Porsche Macan een auto om nog enthousiaster van te worden. Het tij zit de elektrische auto nog niet mee, maar de Porsche Macan verdient het om een succes te worden. Ik wil er één, maar ergens in dit proces gaat dat mis: “Eerst je geld tellen, dan je vrouw bellen, dan….”