Lezersvraag: wat zijn jouw dealbreakers bij een occasion?

Wanneer scroll jij door naar de volgende auto of verdwijnt de interesse voor die ene occasion?

Ja, we hebben waarschijnlijk een prima auto én toch zijn wij petrolheads wekelijks op zoek naar een occasion. Niet omdat het moet, maar omdat we het gewoon leuk vinden. Fantaseren over die ene sportauto, de mogelijk volgende auto of om de markt in de gaten houden.

Die speurtochten worden door een ieder anders gedaan. Zo hebben we allemaal onze eigen ‘dealbreakers’. In deze lezersvraag vragen we wat jouw dealbreakers zijn. Zo kan de één er niet tegen als de auto overgespoten is, een ander gruwelt van een 1-tje boven het kenteken. Weer een ander stopt met kijken als een occasion niet dealer-onderhouden is.

Zo hebben we allemaal wat. Drop hieronder in de comments op welke gronden jij een occasion laat staan. Staat het kenteken je niet aan? Is het een scheurtje in de bekleding? Moét het die ene uitvoering zijn of heb je hier helemaal geen last van en ben je juist heel makkelijk in het aankopen van een auto?

Foto: burgerlijke Wouter Karssen test een occasion (via)