Eindelijk kun je de Model 3 afmaken

Als Tesla niet zelf met een 'echte' sportuitvoering komt, kun je natuurlijk altijd zelf aan de slag.





Om de productie van een model zo soepel, snel en efficiënt te laten verlopen, moet je zorgen dat er zo min mogelijk verschillen zijn in de te bouwen auto’s. Zo’n JIT (just in time) principe is nog best lastig om toe te passen. Zeker als je doel is om zoveel mogelijk en zo goedkoop mogelijk productie te draaien.

Zo zien we bij veel Aziatische modellen dat er met name keuze is uit uitvoeringen, maar minder qua opties. Bij Tesla gaan ze nog een stapje verder. Daar zijn heel weinig opties, kleuren, velgen en dergelijke mogelijk. Een volkomen logisch keuze: ze kunnen die auto’s niet snel genoeg bouwen.

Tesla Model 3 bodykit

Maar we krijgen zo nu wel een heel saai wagenpark in Nederland. De Model 3 is al niet echt dramatisch gestileerd en iedereen heeft dezelfde grijze of zwarte Model 3 met standaard wielen. Gelukkig is Artisan Spirits daar om je te helpen. Zij hebben een bodykit ontwikkeld voor de Model 3. Het resultaat is decent dik. De Model 3 heeft zo veel meer smoel aan de voorzijde en de achterzijde is ook opgeknapt, met dank aan de nieuwe spoiler en achterbumper. Nu zullen de Nederlandse leaders niet meteen een dergelijke bodykit monteren, maar het is een leuke accessoire voor de tweede eigenaar of particuliere koper. Oprecht benieuwd: als iemand ‘m particulier gekocht heeft, laat het weten in de comments!

Toyota GR Supra

Naast de Model 3 heeft Artisan nog veel meer in de aanbieding. Een van de belangrijkste auto’s in de tuningscene op dit moment is de Toyota GR Supra (A90). Deze auto is bijna gebouwd met de aftermarket in het achterhoofd. De vorige generatie, de Supra (A80), was een lieveling voor de tuningsbranche. In dit geval heeft Artisan Spirits weer netjes gehouden. het resultaat is wederom dikker, zonder dat het te veel bovenop ligt.

Toyota 86

Een ander gewild tuningsobject is natuurlijk de Toyota 86. Jammer genoeg was de auto in Nederland niet zo’n groot succes, maar wereldwijd zijn het in bepaalde kringen populaire auto’s. Ook hierbij is het juist de bedoeling dat je middels modificaties de auto op smaak brengt. Wederom heeft Artisan Spirits een bodykit in de aanbieding. Ditmaal is het resultaat niet heel erg subtiel te noemen. Kleine uitglijder.

Lexus LC500

Maar het wordt erger. Ook de Lexus LC500 moet eraan geloven. Dit is een van de zeldzame auto’s waar eigenlijk niet zoveel aan te verbeteren valt. Het is zo’n specifieke auto met bijzonder uiterlijk, dat elke aanpassingen meteen een verminking van het origineel is. De LC is veel te laag, de skirts detoneren enorm, de spoiler is kolderiek en het meest infantiele zien nog wel de witte letters op de banden. Leuk in GTA 5, maar niet in het echt.