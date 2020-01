Volvo introduceert nóg goedkopere XC40

Niet dat het een budget-bakkie was, maar nu heb je 'm voor nog minder. De grote vraag is natuurlijk: hoe dan?





De Volvo XC40 is een groot succes voor Volvo. Afgelopen jaar wisten de Zweden er bijna 4.500 stuks van te verkopen. 2019 was het eerste volledige jaar, in 2018 waren het er alsnog dik 2.800. Niet verkeerd voor een luxemerk.

Zoals wel vaker introduceert een merk in de loop der tijd telkens meer varianten en uitrustingsniveau’s. In dit geval wat goedkopere modellen. Volvo komt namelijk met een nieuwe instapper op basis van de XC40, de XC40 T2 Momentum Core, waarbij T2 staat voor de motor en momentum Core voor het luxeniveau.

De T2 heeft een 1.5 driecilinder met turbo onder de bolle kap. Deze levert in het meest gunstige geval 129 pk. Deze is leverbaar van 37.995 euro als Momentum Core. De gewone Momentum kost 39.495 euro. Een automaat is 2.000 euro duurder. Voor het referentiekader, een T3 Momentum (met 163 pk) kost 41.995 euro.

Concurrenten Volvo XC40 T2

Het is een beetje lastig om te bepalen welke auto’s nu concurrenten zijn. sommige auto’s zitten er net tussen. Zo is de Audi Q3 net iets duurder met een vanafprijs van 48.640 euro, maar de Q2 is weer een stuk kleiner (en goedkoper). De nieuwe Mercedes-Benz GLA komt binnenkort op de markt. Blijven er nog twee over:

BMW X1 sDrive18i

Deze uitvoering moet de merkpurist aanspreken. Deze X1 sDrive18i is de instapper van de BMW X-range. Net als de Volvo heb je een 1.5 driecilinder met turbo, in dit geval met 140 pk (bij 4.600 toeren) en 220 Nm, dat al beschikbaar is vanaf 1.480 toeren. In de meest basale uitvoering betaal je daar 44.671 euro voor.

Lexus UX250h (MZAH10)

Ha, die hadden jullie niet verwacht. Ondergetekend ook niet direct, om eerlijk te zijn. De Lexus UX is de compacte crossover van Lexus. Net als de BMW en Volvo mikt de auto meer op het premium segment. Van zijn ruimte moet ‘ie het niet hebben. De techniek is wel wezenlijk anders. De Lexus heeft natuurijk een hybride aandrfijlijn. De motor, een 2.0 Atkinson viercilinder, is gekoppeld aan een elektromotor (in totaal 184 pk) én standaard voorzien van een automaat. De meest standaard uitvoering staat in de prijslijsten voor 44.495.