Dit Harley Davidson wiel staat perfect onder jouw auto

Alleen wel lastig passend te krijgen, wellicht.

Dat de pickup in sommige contreien een enorm populair vervoersmiddel is, mag geen verrassing meer heten. We schreven er gisteren immers nog wat over. Nu wordt de pickup veelal beschouwd als een ‘bedrijfswagen’, maar dat is natuurlijk niet helemaal het geval.

Ondanks het feit dat je daadwerkelijk werk kunt verzetten met een pickup, vindt men het ook een stoere auto. Sterker nog, in de VS is het gewoon een way of life. Maar in de pickup scene zijn er diverse verschillen. Je hebt natuurlijk de eenvoudige enkele cabine met achterwielaandrijving en eenvoudige motor, maar het kan ook de andere kant op. Dat is precies wat je hier op deze foto’s ziet.

Harley Davidson

Het is namelijk de GMC Sierra Harley Davidson Edition. Dat is een bijzondere samenwerking. Voorheen werkte de legendarische motorfietsbouwer uit Wisconsin exclusief met Ford. Sterker nog, vorig jaar was er nog een F-150 Harley Davidson. De trucks worden overigens niet door GMC of Harley-Davidson gebouwd, maar door Tuscany Motor. De Harley Davidson Edition wijkt namelijk dermate veel af van de gewone Sierra, dat de productie afgerond word in Indiana.

Drie kleuren

Zo krijgt de Sierra een verhoogd onderstel, met dank aan een BDS ophanging en Fox schokdempers. De banden zijn 35 inch groot, de velgen meten 22 inch in diameter. Ook de grille, badges, motorkap LED-bar achterbumper en afdekking voor de bagageruimte zijn nieuw. Qua kleur is er niet zoveel keuze: Summit White (wit), Satin Steel Metallic (grijs) of Onyx Black (zwart).

Interieur en motor

Ook in het interieur zijn de nodige aanpassingen verricht. We zien fraai lederen bekleding, afwerking en diverse badges. Helemaal duidelijk over de motor is GMC niet, maar aangezien ze het hebben over een fraai gorgelende V8, gaan we er van uit dat het de 6.2 achtcilinder is met 420 pk, gekoppeld aan een tientraps automaat. Mocht je er eentje willen, zul je diep in de buidel moeten tasten. In de VS kosten ze 94.995 dollar per stuk. Heb je wel hele gave velgen.