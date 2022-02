Extra dikke Cupra Formentor haalt 315 km/u (+video)

Deze extra dikke Cupra Formentor is sneller dan menig Ferrari van 15 jaar oud.

Het automerk Cupra begint zich meer en meer te ontwikkelen. Natuurlijk, bij sommige modellen is duidelijk te zien dat het basismodel een Seat is. Ook het logo, dat herkent iedereen van de leukere zomervakantie in Griekenland. Maar als we marketingtermen als target groups, markpenetratie en Maslow-piramides hebben we ook te maken met de petrolheads.

Want zijn het ook een beetje leuke auto’s? In Nederland is het aanbod op zich niet verkeerd, zij het wat aan de verstandige kant van leuk. Zo kun je de Cupra Leon met 300 pk níet hier krijgen: eeuwig zonde. Maar ook de Cupra Formentor VZ5 is niet te bestellen bij de betere Cupra-dealer.

Extra dikke Cupra Formentor

En dat is al helemaal jammer, want die auto heeft namelijk die epische vijfcilinder onder de kap liggen. Dit blok kunnen we natuurlijk ook van de Audi TT-RS en RS3. Natuurlijk is die EA855-motor ook een geweldige basis als je er net ietsje meer vermogen uit wil halen. Dat is precies wat HGP in de aanbieding heeft voor je.

Daarvoor maken ze gebruik bij een bekend recept. Denk aan verbeterde luchtinlaat, aangepaste turbo, K&N luchtfilter en een raszuivere oliewissel. Vervolgens wordt de ECU aangepast voor meer vermogen en koppel. Het resultaat? Maar liefst 528 pk aan vermogen en 633 Nm aan koppel. Ook wordt de TCU – transmissie software – aangepast om goed samen te werken met de potente motor.

315!

Wat het doet met de prestaties, zegt HGP dan weer niet. Gelukkig werd er een exemplaar getest door MotorOliTV en potjandrie, wat gaat zo’s Cupra met 528 pk af. Op een stukje Autobahn kun je dus gewoon 315 km/u halen. 315! Natuurlijk, het is op de teller en het is een auto met serieus vermogen. Maar toch, Dik 300 in een redelijk compacte crossover. De wereld moet niet gekker worden.

Interesse? Je moet eerst een Cupra Formentor VZ5 zien te bemachtigen. Vervolgens moet je ‘m naar HGP brengen. Alle hardware en software kost 8.500 euro inclusief BTW. Wil je het ook geïnstalleerd willen hebben – en dat wil je – dan ben je 1.000 euro extra kwijt.

Image + videocredits: MotorOliTV.