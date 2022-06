Nieuw familiegezicht voor Cupra Formentor en Leon

Het nieuwe familiegezicht van Cupra gaan we overal terugzien.

Het was ons een evenement wel, gisteren! Cupra hield even een lekker feestje. Daarbij werden er nodige auto’s onthuld. Ten eerste was daar de nieuwe UrbanRebel, een sportieve elektrische hatchback van het Volkswagen Polo-formaat. Dan is daar de productieversie van de Cupra Tavascan, een sportieve elektrische crossover-coupé op basis van de Volkswagen ID5. Tenslotte lieten de Spanjaarden de Cupra Terramar zien, een plug-in crossover van het formaatje Audi Q3. Kortom, een hele hoop nieuws voor zo’n kort moment.

Nieuw familiegezicht voor Cupra

Dan bestaat de kans dat er wat nieuws ondersneeuwt, natuurlijk. Want ja lieve kijkbuiskinderen: er is NOG meer Cupra-nieuws. Cupra heeft namelijk ook de nieuwe Cupra Leon én Cupra Formentor onthuld! Zoals jullie al konden zien hebben die zojuist geïntroduceerde nieuwe Cupra’s een nieuw neusje. Je voelt ‘m al een beetje aankomen, dat neusje komt nu ook op de Cupra Leon en de Cupra Formentor.

Dat is niet alleen bevestigd door Cupra, ze lieten de modellen gisteren zelfs eventjes zien! De facelift-neusjes konden we heel even zien, daarna gingen die weer achter het scherm. Het lijkt een beetje op een Star Wars Stormtrooper qua vooraanzicht. Het is in elk geval goed om te zien dat Cupra naast zijn tribal-esque logo denkt aan een familiegezicht. Deze modellen staan pas gepland voor 2024.

7 nieuwe modellen

Volgens Cupra moet het nieuwe familiegezicht te zien zijn op 7 nieuwe modellen. Dat gaat Cupra ook wel nodig hebben, want het is de bedoeling dat ze uiteindelijk op jaarbasis 500.000 auto’s gaan verkopen. Daarvoor gaat Cupra niet alleen het gamma uitbreiden, maar zich ook richten op andere markten.

Die had je nog te goed van ons: de Cupra bipsen!

Heel erg leuk al deze Cupra’s, maar gaat dit niet ten koste van Seat? Wayne Griffiths, de CEO van Cupra (en heimelijk Elon Musk-imitator) is er een beetje cryptisch over. Waar het op neer lijkt te komen is dat Seat een kans heeft door Cupra.

Aan de andere kant: nogal wiedes! Bij Seat wordt er nauwelijks geïnvesteerd in nieuwe modellen. Zo zijn er slechts twee plug-in hybrides (Leon en Tarraco). Ook een EV zit er voorlopig niet in, ondanks dat de Cupra Born zijn carrière begon als Seat El-Born. Wellicht bedoelde Griffiths gewoon dat Cupra het nieuwe Seat is.

Meer lezen? Dit zijn alle hoogtepunten van Seat Cupra op een rij!