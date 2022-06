Eindelijk: na 9 jaar is er een McLaren P1 Spyder

Je had ‘m misschien niet gemist, maar zeg nou zelf: een McLaren P1 Spyder is toch wel heel gaaf.

2013 was een memorabel jaar voor de liefhebbers van hypercars. Ferrari kwam met de LaFerrari, Porsche met de 918 en McLaren met de P1. De Heilige Drie-eenheid was geboren. Een drietal posterauto’s voor een nieuwe generatie. Een generatie die niet meer aan posters doet, maar dat terzijde.

De cabrioliefhebbers kwamen ook aan hun trekken, want Ferrari kwam met een LaFerrari Aperta en de 918 was altijd een Spyder. Van een Holy Trinity van open hypercars was alleen geen sprake, want de P1 was puur met een vast dak te krijgen.

Tot nu. Negen jaar na dato is er namelijk alsnóg een McLaren P1 Spyder. Die is alleen niet gebouwd door McLaren zelf, maar door Lanzante. Zij weten wel raad met McLaren P1’s, want dat is ook de partij die de P1 GTR straatlegaal weet te maken.

Lanzante heeft nu dus de zaag gezet in het dak van de P1. Dat is uiteraard geen simpel karweitje bij een auto die zo high-tech is als de McLaren P1. Het dak is namelijk een integraal onderdeel van de carbon monocoque.

Lanzante is er toch in geslaagd de McLaren P1 van zijn dak te ontdoen, zonder daarbij de stijfheid om zeep te helpen. Daarvoor hebben ze de nodige extra verstevigingen aangebracht aan het chassis.

Dat was niet het enige wat aangepast moest worden. Op het dak zat namelijk een roof scoop, en die zat er niet voor de sier. Om dit te compenseren heeft Lanzante daarom nieuwe luchtinlaten aangebracht achter de cabine. Verder zijn er nog wat subtiele wijzingen gedaan aan de aerodynamica.

Lanzante claimt dat de prestaties er niet onder geleden hebben. Een sprintje van 0 tot 100 km/u zou daarom nog steeds in 2,8 seconden moeten lukken en vervolgens blijft de auto gaan tot de 350 km/u.

Uiteraard worden er maar een zeer beperkt aantal P1 Spyders gebouwd. Lanzante houdt het bij vijf stuks. Let wel: daarvoor moeten dus vijf originele P1’s opgeofferd worden. Maar eerlijk is eerlijk, Lanzante heeft geen half werk geleverd met deze conversie. Als deze P1 Spyder van McLaren zelf was gekomen hadden we het ook meteen geloofd.