Hoe lekker is deze McLaren P1 GTR met Gulf kleuren?

Het merendeel zal deze Long Tail McLaren P1 GTR met de bekende Gulf kleuren vast erg lekker vinden.

Een ‘echte’ McLaren-superauto (noem eens een F1, P1 en Senna) komt in drie smaken. Je hebt de ‘basis’, dan heb je de GTR voor races en er ergens tussenin zit de LM: veel van die gestripte racing-zaken, maar wel straatlegaal. We legden je het hele verhaal een keer uit toen McLaren pardoes zelf met de Senna LM kwam.

Lanzante

Want dat is niet vanzelfsprekend. Er was eens een uitzondering wat betreft de versies. De F1 is volledig McLaren. Bij de P1 kwam het merk enkel met de P1 en P1 GTR. De P1 LM was een verzinseltje van Lanzante. Dit Engelse bedrijf is gespecialiseerd in het bouwen en restaureren van allerlei exclusief spul. Lanzante pakte een zwik P1’s en GTR’s en veranderde ze in straatlegale heerlijkheid.

Long Tail

Eén van de gave dingen die ze deden met de P1 is een knipoog naar de F1. Wellicht nog bekender dan de 627 pk sterke straatauto is de F1 GTR Long Tail, één van de raceversies. Waar de F1 vrij gedrongen proporties heeft, is de F1 GTR LT een auto waar vooral aan de achterkant gegroeid is. De naam Long Tail werd dan ook iconisch, McLaren zelf gebruikt hem nu voor topmodellen van de 650S (675LT), 570S (600LT) en nu de 720S (765LT). Deze modellen hebben geen langere staart. Een model wat wel een langere staart heeft is de P1 GT van Lanzante. In de kleur XP Green, een knipoog naar de uiterst zeldzame straatlegale Long Tail F1’s, was dit een bijzonder gave auto.

Gulf

Wat is gaver dan XP Green? Een racekleurtje. En waarom dan niet gelijk de meest bekende livery van de F1 GTR: Gulf. Normaliter bekend door een lichtblauwe tint met oranje striping, maar door sponsoring van tabak- en luxemerk Davidoff was onderste helft van de livery zwart. Lanzante brengt de historische Gulf F1 GTR terug naar nu met de McLaren P1 GTR Long Tail.

De auto begon zijn leven als de elfde P1 GTR. Daarna kwam de auto terecht bij Lanzante die hem straatlegaal maakte. Nu is het de nieuwe McLaren P1 GTR-18, chassisnummer één. Er staat nergens Gulf of Davidoff, maar de livery is herkenbaar. Je kunt dit dan ook het beste zien als ‘de productieversie’ van de Long Tail P1 die we voor het eerst zagen in 2018.

Eén van zes

De koper van de GTR-18 is de eerste van zes Lanzante P1 GTR Long Tails die er gaan komen. Alle zes worden ze straatlegaal en alle zes krijgen ze een eigen historische livery aangemeten. Zoals het nu lijkt zijn ze nog niet uitverkocht, dus heb je nog ergens een paar miljoen euro liggen, sla je slag. En of de livery’s dubbel worden gemaakt is ook niet bekend, dus of je een tweede kan krijgen van deze bloedgave McLaren P1 GTR in Gulf kleuren, dat is niet bekend.