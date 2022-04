Eigenaar is eerste McLaren P1 binnen 10 jaar zat

De McLaren P1 was een van de eerste supercars met een hybride aandrijving. Nu staat het eerste aan een klant geleverde exemplaar te koop voor iets minder dan € 1.7 miljoen in Engeland.

Het is bijna 10 jaar geleden dat een nieuwe generatie supercars de wereld versteld deed staan. De McLaren P1 zette samen met de Ferrari LaLerrari en Porsche 918 Spyder een nieuwe standaard. De hybride technologie maakte deze supercars sneller, meer vermogend en, jawel, ook zuiniger! De McLaren P1 werd in een gelimiteerde oplage van 375 stuks gebouwd. Chassisnummer 23, de eerste aan een ‘normale’ klant geleverde auto, staat nu te koop bij Bell Sport & Classic.

De McLaren heeft ook vandaag nog indrukwekkende specificaties. Een topsnelheid van 349 km/u en in 2,8 seconden naar de landelijke maximumsnelheid, daarmee tel je nog steeds mee. Naast de elektrische aandrijving zorgt een 3.8 liter V8 twin turbo voor een permanente glimlach op je gezicht. En met slechts 1.500 kilo gaat de McLaren goed over de kerbs van het circuit, waar deze auto natuurlijk het beste tot zijn recht komt.

Veel kilometers, of in dit geval mijlen heeft de eerste eigenaar er niet mee gereden. Met slechts 3.800 miles in 10 jaar heeft hij of zij er gewoon veel te weinig van genoten! Dat heeft wel positieve gevolgen gehad voor de afschrijving. De McLaren P1 had in Nederland een vanafprijs van € 1.111.617,-. Dit exemplaar heeft behalve de opvallende Volcano Yellow lak fraaie carbon elementen en een Meridian geluidsinstallatie voor wie het geluid van de motor even beu is. De vraagprijs van € 1.7 miljoen is misschien zo gek nog niet. In 2016 stond er een exemplaar te koop voor meer dan 2 miljoen bij Louwman.