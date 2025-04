Dit verandert er vanaf vandaag aan het theorie-examen

Het theorie-examen is per vandaag op de schop gegaan.

Het praktijkexamen is meestal het moeilijkste gedeelte van je rijbewijs halen, maar voor sommigen is het theorie-examen toch ook een obstakel. Zo zijn er bepaalde mensen die €180 overmaken naar altijdgeslaagd.nl in plaats van gewoon te leren. Enfin, het CBR heeft het theorie-examen op de schop gegooid. Dat heeft niks te maken met het Britt Dekker-verhaal, maar het examen ziet er vanaf vandaag wel anders uit.

Voor veel van onze lezers is het theorie-examen waarschijnlijk al even geleden, dus hoe zag dat er überhaupt uit? Het examen bestond de afgelopen jaren uit 65 vragen, verdeeld over drie onderdelen: kennis, inzicht en gevaarherkenning. Bij het laatste onderdeel moest je verkeerssituaties inschatten op basis van foto’s.

Dat laatste komt nu te vervallen. In plaats daarvan worden er korte animatiefilmpjes gebruikt. Dat klinkt zeker als een verbetering, want gevaarherkenning op basis van statische foto’s stond redelijk ver van de praktijk.

Het theorie-examen vormt nu ook één geheel. Uiteraard komt wel nog steeds kennis, inzicht en gevaarherkenning aan bod, maar niet als losse onderdelen. Het examen bevat nu 50 vragen. Daarvan mag je er maximaal 6 fout hebben. Voorheen golden verschillende foutmarges per onderdeel.

De hamvraag is: wordt het theorie-examen nu makkelijker? Volgens het CBR niet. Ze hebben de zak-slaaggrens zo aangepast dat het examen nog net zo makkelijk c.q. moeilijk is als voorheen. Altijdgeslaagd.nl hoeft dus niet bang te zijn dat ze klandizie verliezen.